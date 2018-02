Stiri pe aceeasi tema

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens.

- Paltonul Vioricai Dancila este confectionat intr-un atelier de croitorie din comuna bistriteana Salva, iar creatorul acestuia se numeste Virginia Linul. Haina purtata a fost realizata in editie limitata si costa 900 de lei, potrivit Mediafax. Virginia Linul nu este un nume necunoscut in industria…

- "(...)Eu nu am acceptat niciodata abuzurile și nu le voi accepta. Eu cred ca abuzurile de orice fel trebuie condamnate. Tot imi spuneți ca cineva ma da afara din partid. Nu ma da domle' nimeni afara din partid. A spus ca 'ne desparțim', dar eu nu plec ! Ințelegeți? Nu plec. S-a invocat ca am deviat…

- Comisia Europeana a somat, ieri, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, potrivit Mediafax. Ieri a avut loc la ...

- Seria show-urilor Selectiei Nationale Eurovision continua duminica, 28 ianuarie a.c., la Timisoara, cu a doua semifinala a concursului. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, vineri, Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara, iar scena va…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

- Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani sunt: schi alpin - 3 sportivi, schi fond - 3 sportivi, biatlon - 6 sportivi, sarituri cu schiurile - 1 sportiv, bob - 6 sportivi (bob 2 persoane si bob 4 persoane), sanie - 5 sportivi (sanie 2 persoane si sanie individual) si skeleton - 1…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- Incepand de anul trecut, angajatii cu program obisnuit de lucru (luni - vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie. In aceasta zi, potrivit legislatiei muncii din Romania, se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane. Exista, totusi, si categorii de salariati care sunt nevoite sa…

- Nicolae Turdean, directorul general al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, a demisionat, cu toate ca in 2017 compania a avut o productie record, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Tacamuri medievale din Castelul Bathory, un inel de argint de secol X, scrisoarea Regelui Mihai catre Corneliu Coposu ori o cupa de lut din epoca bronzului sunt doar cateva dintre cele mai valoroase piese de patrimoniu pe care vizitatorii le pot admira, in aceasta perioada, in cadrul unei inedite expozitii.

- Simona Halep va pastra pozitia de lider in clasamentul mondial si dupa prima saptamana de intreceri pe 2018, gratie victoriei din turul doi de la Shezhen, in fata chinezoaicei Ying-Ying Duan (91 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-2. Prin calificarea in 'sferturi', constanteanca este sigura ca va fi, in premiera,…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Hans Klemm, Ambasadorul SUA in Romania, a fost surprins intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. El a ieșit la cumparaturi in supermarket, semn ca proviziile s-au cam terminat și la casa reprezentantului oficialul de la Washington DC.

- Polițiștii din Romania au intervenit, ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate in urma acțiunilor și intervențiilor și au fost constatate peste 700 de infracțiuni. La ...

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si...

- Un cuplu de bistriteni a pus bazele uneia dintre putinele linii de produse cosmetice si dermatologice organice din Romania, care si-au facut loc pe rafturile unor magazine din Malta, Australia, Marea Britanie si Spania. Horatiu si Andrada Horoba spun ca au fost terorizati ani de zile de probleme dermatolgice,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat 276 de sancțiuni contraventionale, majoritatea pentru nerespectarea regulilor din Codul Rutier. 13 soferi au ramas fara permise. In aceasta perioada, s-a intervenit la 37 de evenimente, din care 31 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul…

- Problema imigrantilor nu este nici pe departe rezolvata. Mai mult, anul viitor se anunta unul extrem de tensionat din acest punct de vedere si spunem asta pentru ca reprezentantii Uniunii Europene sunt decisi sa treaca si la sanctiuni. Din cauza faptului ca tarile puternice din vest, printre care…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat, joi, ca Romania va avea un Plan National de Gestionare a Deseurilor, evitand astfel sa plateasca sanctiuni intre 2.000 si 110.000 de euro pe zi catre Comisia Europeana.

- Linia de productie Bell Helicopters ar putea fi mutata din Texas la Brasov Productia în România a elicopterelor de atac pentru Armata ar putea fi realizata la Brasov. În acest moment sunt purtate discutii cu firma Bell Helicopters din Statele Unite pentru a construi aceste aeronave…

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- Alcoolul la volan este una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere produse in Romania. Daca pana la o anumita limita, soferii risca doar amenzi, cand sunt prinsi sub influenta alcoolului, pentru peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, respectiv minim 0,80 g/l alcool pur in sange, fapta…

- Ținand cont de succesiunea la tron anunțata de Casa Regala a Romaniei ne-am aștepta ca Principesa Margareta, prima fiica a Regelui Mihai , sa preia statutul de Regina. Insa, situația, se pare, nu va sta in acest fel. Din regulile aprobate de catre Regele Mihai in 2007 se ințelege clar ca Principesa…

- Cand vor avea loc funeraliile Regelui Mihai I. Doliu national 3 zile Reprezentantii mai multor ministere au convenit cu Casa Regala detaliile implicarii lor in funeraliile Regelui Mihai, surse guvernamentale indicand ca funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere la aflarea vestii mortii Regelui Mihai Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculgere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti. La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori…

- Proiectul Overcoming Barriers „Depasirea barierelor: imbunatatirea mobilitatii locuitorilor in regiunea de granita din Transcarpathia (Ucraina), Maramures (Romania) si Szabolcs-Szatmar-Bereg (Ungaria)” a fost depus la finanțare de catre Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Serviciul Promovare…

- Modicarea legilor Justiției nu a atras numai nemulțumirea partenerilor NATO. Semnale vin și de la Bruxelles ca lucrurile nu vor fi lasate așa nici de oficialitațile Uniunii Europene. La București insa in arcul Puterii, prea puțin conteaza avertismentele Vestului. Dupa o repliere…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie.Citeste…

- Institutiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, incepand din 30 decembrie 2018, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la…

- Danut Lupu a identificat marea problema a lui Sergiu Hanca din acest sezon, unul mult mai slab decat precedentul, atunci cand fotbalistul a fost "varf de lance" in mandatele lui Ioan Andone si Cosmin Contra. In 20 de meciuri in acest sezon, Hanca a reusit sa inscrie doar de trei ori…

- Politica dusa de Guvernul Tudose a starnit iritare printre principalele forte economice ale Europei si chiar ale lumii. Americanii au transmis o directiva clara prin care anuntau ca someaza Romania sa blocheze modificarile aduse legilor justitiei. Acum vine randul europenilor. Uniunea Europeana are…

- Deoarece tara noastra a refuzat sa onoreze pretentiile financiare ale unui consortiu international, confirmate printr-o decizie a Curtii de Arbitraj de la Zurich (Elvetia), dar nerecunoscute de Justitia din Romania, orice nava a Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) poate fi confiscata daca…

- El a explicat cand dorește ca acest lucru sa fie posibil - atunci cand in trafic se afla obstacole oprite, staționate sau care se deplaseaza foarte incet, daca vizibilitatea este de peste 20 m, iar drumul are o lațime de minim 7m. Aceasta manevra de depașire peste linia continua va fi inclusa in…

- Polițiștii Serviciului Rutier din Brașov au desfașurat, timp de doua zile, acțiuni de control in intreg județul, pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteza. In urma activitaților desfașurate in teren, sambata și duminica, polițiștii au aplicat 612 sancțiuni…

- 1 august, 2015- Ziua din care Nicolae nu mai este Principe al Romaniei Decizia a fost luata de Regele Mihai in 1 august 2015, in urma unei intalniri care a avut loc la resedinta sa din Elvetia. La intalnirea, in urma careia principele Nicolae era exclus de la succesiunea Coroanei, se aflau,…

- In 2015, Regele Mihai a decis sa ii retraga titlul de "Principe al Romaniei" nepotului sau Nicolae si sa il excluda din succesiunea la Coroana Romaniei. Mama fostului principe, "Alteta Sa Regala Principesa Elena a primit instiintarea...

- Pe inregistrare se observa cum soferul evita in ultimul moment impactul frontal cu un tramvai care venea din sens opus. "Este foarte bine ca au identificat autocarul, cei de la Jandarmi fac verificari sa vada cine l-a condus si trebuie sa vedem probationat ca sa nu sanctionam un om nevinovat,…