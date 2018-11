Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca respinge propunerea Finlandei, care a spus ca poate prelua Presedintia Consiliului UE in locul Romaniei, spunand ca tara noastra este pregatita si presedintele Klaus Iohannis stie acest lucru.

- Premierul Viorica Dancila a susținut marți ca Guvernul este pregatit pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene și i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa se abțina de la declarații care fac rau Romaniei. "Il rog pe domnul președinte sa nu mai iasa cu astfel de declarații, pentru ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele...

- Autor: Petru ROMOȘAN Nu exista nici un stat paralel, tovarasi ! Va umbla goange, muste prin cap. Statului paralel nu-i face nici o placere sa se vorbeasca despre el. Care Deep State ? Care Etat profond ? Care Stat Paralel ? Un sondaj CURS, oportun scos din palarie, ca iepurele lui Iosefini, ne asigura…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a adoptat rectificarea bugetara. Teodorovici a mai spus ca, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila se va afla joi in vizita in Spania, la intalnirea de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis vor merge el si ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca proiectul de rectificare bugetara va fi adoptat in sedinta de azi, chiar daca nu a primit avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu. "Guvernul nu va accepta ca drepturile romanilor la pensii, salarii sa fie periclitate de lupta politica.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri seara, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie foarte responsabil cand face declaratii referitoare la faptul ca nu mai sunt bani pentru plata salariilor si pensiilor, iar daca ar fi adevarat "nu faci publica o astfel de…