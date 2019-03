Propunere fără precedent pentru agricultura românească Ioan Niculae precizeaza ca ar fi de acord ca livrarile catre intern sa fie reglementate printr-un act normativ, pentru ca este normal ca gazul romanesc sa fie „pus la treaba“ și pentru fermieri, nu doar pentru industriași. Aceste declarații, facute recent in presa, vin in contextul in care se apropie data de 1 aprilie, cand ar trebui sa intre in vigoare prevederile OUG 114 referitoare la plafonarea prețului gazului din intern pentru consumatorii finali. Niculae spune ca daca plafonarea se va face așa cum este prevazuta acum in OUG, la 68 lei/MWh, atunci toate fabricile sale se vor redeschide,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

