- Senatorul PSD Liviu Pop propune, intr-o initiativa legislativa, majorarea cu 20% fata de luna februarie 2018 a salariilor personalului nedidactic din invatamantul preunivesitar, mentionand ca, astfel, se elimina o discriminare a acestei categorii de personal. Potrivit propunerii legislative pentru modificarea…

- Reducerile de taxe le dau dureri de cap primarilor care au inceput sa se planga deja ca nu stiu cum vor face fata majorarilor de salarii si a platii facturilor pentru utilitati. Primarul din Bumbesti Jiu sustine ca majorarile s-au facut d...

- Actul normativ pentru modificarea art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, inițiat de mine și de colegii mei social-democrați reglementeaza transportul pentru elevii din invațamantul preuniversitar. Astfel, elevilor care nu sunt școlarizați in localitatea de domiciliu li se deconteaza …

- Guvernul a aprobat in Sedinta de astazi, 21 martie, printr o Hotarare, cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, in anul scolar universitar 2018 2019, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Cifra de scolarizare totala pentru invatamantul preuniversitar…

- Astfel, a fost aprobata exceptarea unitatilor de invatamant de la dispozitiile privind suspedarea ocuparii prin concurs a posturilor vacante si temporar vacante, astfel incat sa se organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor didactice si didactice auxiliare, dar si acordarea majorarii salariale…

- Peste 100 de posturi ocupate vor fi eliminate din schema de personal a Primariei Sectorului 3, a anuntat, joi, edilul Robert Negoita. Acesta a precizat totodata ca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) vor pleca alte cateva zeci, „pana intr-o suta”, de angajati.

- ”Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici. Orice propunere care poate fi susținuta din buget…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni ca il va sustine pe Liviu Dragnea pentru un nou mandat de presedinte al PSD, fiind cel mai puternic presedinte din istoria partidului. Acesta a mai adaugat ca de la preluarea conducerii de catre Dragnea, „PSD a castigat aproape toate bataliile”.…

- Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv…

- Romania va avea oameni platiti mai bine, dar care lucreaza in aceleasi institutii dotate prost, declara la RFI vicepresedintele PNL Florin Citu, care comenteaza majorarea salariilor medicilor si cadrelor didactice de la 1...

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75% (acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera film etc), potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.

- Cursurile in invatamantul preunivesitar din judetul Olt au fost suspendate incepand de luni dupa-amiaza si pana miercuri inclusiv, pe durata avertizarii meteo Cod portocaliu, informeaza un comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Olt, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, decizia de suspendare…

- Consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condamna campaniile de discreditare a sistemului medical. Dupa cum informeaza Tribuna, in cadrul unei conferințe de presa, Dinari Cojocaru a declarat ca asistam zi de zi la un asalt media asupra lumii medicale. „Presa se…

- Site-ul Titularizare 2018 a fost lansat. Cei interesati pot gasi acolo ordinul de ministru din 18 ianuarie 2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018 –・2019, calendarul si metodologia cadru privind…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- Invațamantul romanesc sta din nou pe un butoi de pulbere dupa o serie de evaluari in urma carora mai mulți inspectori generali, in unele cazuri alaturi de adjuncții lor, au primit aviz nefavorabil pentru activitatea desfașurata in perioada 2016-2017, aviz care poate insemna demiterea lor. Coincidența…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat joi seara ca dupa marirea salariilor de la 1 martie spera sa nu mai auda de bani dati de pacienti personalului medical, majorarea salariilor fiind un pas "important" spre rezolvarea lucrurilor.

- Putinii specialisti care mai exista prin tara in domeniul culturii si a pastrarii traditiilor populare par sa fi fost sariti din nou din schema la „marirea" salariala promisa de guvernanti. Desi ministrul muncii, Lia Olguta Vasilesc...

- Majorarea salariilor pentru personalul din familia ocupationala Justitie in anul 2018 se va face prin majorarea cu 25%, incepand cu luna ianuarie 2018, a salariului de baza / indemnizatiei de incadrare avute in luna decembrie 2017, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii. "Ca urmare a discutiilor…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. "O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar,…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci sustine ca ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, „a confiscat jumatate din majorarea punctului de pensie” si ca „profesorii au fost umiliți pentru a patra oara intr-un an”. Intr-un comunicat, politicianul se refera la scaderea salariilor pentru angajati din sectorul…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat joi ca nu crede ca se va ajunge la o greva generala a sindicatelor din invatamant, precizand ca nu-i este clar motivul pentru care exista nemultumiri. "Am avut discutii nenumarate cu liderii de sindicat cat am fost ministru…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. Acesta spune ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobanzilor, dar si a tichetelor de vacanta.Sorin…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat, pe Facebook, ca vor fi alocate peste 14,7 miliarde de lei pentru salariile profesorilor si personalului din sistemul de invatamant preuniversitar, cu aproximativ 2,4 miliarde de lei mai mult decat anul precedent.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand…

- Sâmbata seara, într-o postare pe pagina personala de Facebook, primarul Emil Boc a scris ca Primaria susține financiar elevii din învațamântul preuniversitar, iar noul cuantum al burselor este între 75 și 125 lei. “Primaria Cluj-Napoca continua programul…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmit Reuters si publicatia Irish Times.

- Anul 2018 se pare ca va fi un an de rascruce pentru invațamantul romanesc. Bacalaureatul se va susține in doua etape, salariile dascalilor se vor da prin inspectorate, iar din vara, profesorii vor incepe un un program de formare, care se va intinde pe patru ani. Sunt principalele modificari din Educație,…

- Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei. Indicatorul are o implicatie deosebita intrucat finantarea de baza a unei unitati de invatamant preuniversitar rezulta…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Constantin Mitrescu susține ca și FNME va recurge la proteste, daca administrația CEO nu va majora salariile minerilor și energeticienilor. Liderul Federației Naționale Mine Energie a reacționat, dupa ce, saptamana trecuta, liderii Federației Univers au dat un comunicat de presa in care…

- Sindicalistii din invatamantul preuniversitar iesean sunt nemultumiti ca le-a fost schimbata data de virare a salariilor fara sa fi fost anuntati in prealabil in timp util, a declarat luni, pentru AGERPRES, Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iasi. Reprezentantul sindical a precizat ca abia vineri, 5 ianuarie,…