- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat sambata, la Focsani, ca Avocatul Poporului ar trebui sa fie ales de magistrati, din randul lor, iar ordonantele de urgenta sa fie contrasemnate de acesta, transmite Agerpres.

- Un imens scandal a izbucnit in ultimele zile dupa ce Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a plecat in concediu fix dupa ce s-a dat OUG pe legile justiției. Victor Ciorbea nu și-a delegat competențele nimanui, astfel ca instituția practic nu mai e funcționala pana nu se intoarce acesta din concediu. Sunt…

- Atac fara precedent a fostului premier Dacian Ciolos, la adresa Avocatului Poporului, Victor Ciorbea: „O sa ii taiem pensia!”, a anuntat acesta, in urma atitudinii lui Ciorbea, care a decis sa plece din tara, in vacanta, imediat dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanta privind modificarea legilor justitiei.…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a solicitat ministrului Transporturilor, Lucian Sova, sa vina in judet sa vada singur modul in care se risipesc banii pe lucrarile de modernizare de pe DN 29A Suceava – Dorohoi. Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlament, Ioan Balan a subliniat ...

- Cazul copilei de 14 ani cazuta de pe un stalp este cercetat de Avocatul Poporului. Instituția s-a autosesizat cu privire la adolescenta care se juca la ora 3 noaptea, in localitatea Hulubești, și care a murit prin cadere de la o inalțime de 7 metri. Fata a murit pe 29 august, in timp ce se juca cu alți…

- Liberalii vor depune miercuri, la Avocatul Poporului, o sesizare prin care ii va solicita sa atace la CCR rectificarea bugetara adoptata de Guvern saptamana trecuta. Deputatul PNL, Gabriel Andronache, si purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, vor merge la institutie la ora 10:00.

- Deputatul PNL, Mara Mareș, a declarat sambata ca Guvernul e o catastrofa atat de mare, incat am putea sa numim un uragan "Viorica Dancila". Liderul Tineretului Liberal a precizat ca ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, este o "mini-Dancila", dupa balbaielile despre rectificarea bugetara.Citește…