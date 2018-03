Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american intentioneaza sa colecteze date despre activitatea de pe retelele de socializare a aproape tuturor persoanelor care vor sa intre in SUA, conform unor propuneri facute publice vineri de Departamentul de Stat, ca parte a politicii presedintelui Donald Trump de inasprire a controalelor.

- Un referendum cu privire la avirt urmeaza sa fie organizat pe 25 mai, a anuntat miercuri Guvernul irlandez, relateaza Reuters. Avortul reprezinta un element de fractura, in contextul in care interzicerea totala a intreruperii voluntare a sarcinii, care a dominat mult timp Irlanda catlica, a fost sparta…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters, potrivit news.ro.Matt Hancock, ministrul pentru…

- Commerzbank, a doua cea mai mare banca din Germania, si-a suspendat reclamele de pe Facebook pe o perioada nedeterminata in urma scurgerii masive de date, conform informatiilor furnizate de seful departamentului de strategie a brandului pentru cotidianul Handelsblatt, scrie Reuters.

- Cel mai mare grup de presa din Turcia, Dogan, a anuntat joi la Bursa din Istanbul ca a demarat negocieri cu un alt trust, Demiroren Media Holding, privind vanzarea afacerilor sale din presa scrisa si audio, valoarea tranzactiei fiind estimata la 1,2 miliarde de dolari. Declaratia vine dupa…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat miercuri ca accepta lista de ministri propusa de premierul desemnat Peter Pellegrini, urmand sa numeasca joi guvernul condus de succesorul lui Robert Fico, transmit Reuters si AFP. Partidul Smer, de guvernamant, l-a desemnat pe Peter Pellegrini pentru a-i…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- "Voi transmite tot interviul live pe contul meu de Facebook - asa ca va astept aici! Vreau sa lamuresc si sa inchid definitiv toate temele din trecut ( plus minciunile si mizeriile lui Dragnea si ale Grupului lui Propaganda)", a anunțat Victor Ponta pe Facebook. "Dupa aceasta "socoteala" finala…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Ultima vizita pe care presedintele rus Vladimir Putin a facut-o inaintea scrutinului de duminica a fost chiar in Crimeea, pentru a marca 4 ani de la anexarea fortata a regiunii.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international. Vladimir…

- Gigantii internetului sunt o amenintare pentru cultura canadiana si este necesara reformarea politicilor culturale federale pentru a stabili un cadru in care societatile din sectorul internetului isi desfasoara activitatea, a anuntat miercuri Ministerul canadian al Culturii. "Guvernul canadian…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac dur la adresa PSD, despre care spune ca s-a transformat oficial in PDL. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta (care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul…

- Autorii carții Russian Roulette au descris intențiile Casei Albe de a se razbuna pe Rusia pentru ingerințele in alegerile președintelui SUA. Victoria Nuland, fosta adjuncta al secretarului de stat al SUA, a relatat in carte despre ideea de a dezvalui date despre conturile secrete din Letonia ale fiicei…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- "Deputatul „Șaorma" și apucaturile funariote Unul dintre cei mai penibili deputați, pretins ziarist (?!), un soi de „țuțer" al unor ștabi locali care l-au plantat, in vremurile de glorie, prin diverse consilii de administrație ale unor companii de stat, face periodic diverse nefacute. A facut…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA. Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in…

- AFP titreaza: „Guvernul roman vrea capul sefei Directiei Nationale Anticoruptie”. Jurnalistii francezi noteaza ca "De la revenirea la putere in decembrie 2016, social-democratii - din randurile carora mai multi alesi sunt vizati de proceduri in justitie - au incercat sa dilueze legislatia anticoruptie,…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- O persoana necunoscuta a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenada de mana, catre cladirea ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care atacatorul s-a aruncat in aer, anunta Reuters. Guvernul de la Podgorica a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca la o jumatate de ora dupa miezul noptii, o persoana…

- Autoritatile canadiene spun ca numarul cererilor de azil depuse de romani a crescut substantial dupa ce Guvernul de la Ottawa a ridicat vizele pentru cetatenii romani. Oficialii Departamentului de Imigrare sustin ca de la 1 decembrie 2017 pana in prezent au fost depuse 232 de cereri de azil,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…

- Guvernul grec a initiat marti o procedura de licitatie internationala pentru vanzarea unui pachet de 5% din actiunile pe care le mai detine la compania de telecomunicatii Hellenic Telecommunications Organization (OTE), prezenta si pe piata din Romania, aceasta fiind una din conditiile incluse in programul…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES), scrie News.ro.

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. "Noi discutam in cadru statutar, in interiorul partidului. Este…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Un avion de vanatoare rus de tipul Su-27 a interceptat, luni, o aeronava americana de supraveghere ce efectua un zbor deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul ЕР-3E Aries II nu a intrat in spatiul…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Administratia Trump vrea ca pana in anul 2025 sa opreasca finantarea Statiei Spatiale Internationale. Informatia apare in proiectul de buget care va fi publicat pe 12 februarie. Cu toate ca pana la jumatatea lunii urmatoare proiectul de buget poate suferi ample modificari, informatia…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Trei cai, doi inhamati la o caruta, iar al treilea la o alta caruta, au fost obligati sa traga cele doua atelaje legate intre ele in directii diferite, cel mai probabil pentru distractia sau orgoliul stapanilor. Imagini cu modul in care sunt chinuiti cai au fost facute publice pe Facebook de catre reprezentantii…

- Administratia Donald Trump vrea ca imigrantii din El Salvador sa paraseasca SUA in 18 luni. Anuntul a fost facut in pofida eforturilor facute de catre reprezentantii imigrantilor si de Guvernul din El Salvador de a convinge Administratia Donald Trump sa continue sa ofere imigrantilor Statutul Temporar…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Primarul comunei Baișoara, Minodora Luca, a decedat aseara, la locuința sa, dupa ce a avut probleme de sanatate, pe care insa nu le afișa. In urma cu cateva zile, inainte de sarbatori, se bucura printr-o postare pe Facebook ca s-a reintalnit cu fiica sa și cu un unchi, venit și el de departe, scrie…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor.

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…