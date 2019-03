Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri metodologia prin care obliga producatori ca Romgaz și OMV Petrom sa vânda gaze catre furnizori la prețul de maxim 68 lei/MWh, timp de trei ani. Practic, ANRE vine cu legislația secundara pentru punerea în…

- Efectele negative ale OUG 114/2018 încep sa își faca apariția în zona de energie. Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) intenționeaza sa majoreze cu aproximativ 2,5% tarifele de distribuție a energiei electrice, din cauza taxei de 2% pe cifra de afaceri.…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a publicat proiectele de ordin de modificare a tarifelor de distribuție, prin care acestea sunt majorate de la 1 martie cu peste 2,5%, pentru ca distribuitorii sa-și poata recupera taxa achitata de la consumatori. Astfel, tariful de distribuție…

- Statul face noi pasi inapoi in ceea ce priveste impunerea, in domeniul Energiei, a taxelor prevazute in OUG 114. Mai exact, Ministerul Energiei a anuntat ca cere amanarea cu un an a taxarii, in vreme ce ANRE a amanat o serie de proceduri necesare in vederea perceperii darilor. Inca de marti…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se lauda, printr-un comunicat de presa, ca in 2018, activitatea sa de control a vizat, cu prioritate, marii operatori din domeniul energiei electrice si gazelor naturale. Anul trecut, au fost sute de controale, in urma carora ANRE a aplicat…

- Furnizorii care livreaza energie si gaze consumatorilor casnici sunt marii câștigatori ai OUG 114/2018. "Ordonanța a fost solicitata de cei care câștiga din ea", a declarat, joi, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei si fost presedinte al Autoritatii Nationale de…

- Un proiect de Ordin realizat de catre Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, privind aplicarea OUG 114 a lacomiei a strans nu mai puțin de 3.100 de pagini de critici din partea unor giganți ai energiei precum Nuclearelectrica sau Hidroelectrica dar și a acționarilor acestora, precum…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat un proiect de norme de aplicare a articolelor din OUG 114/2018 referitoare la vânzarile de gaze. Despre acest proiect, Dumitru Chisalița, expert în domeniul energiei, spune ca este facut într-un mod…