PropTech Romania, platforma locala care conecteaza tehnologia si piata imobiliara, va organiza primul hackathon de real-estate din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, un anunț de vânzare al unei case în zona ultracentrala e însoțit doar de o harta a zonei în care imobilul este situat, chiar daca pretențiile financiare sunt de ordinul milioanelor de euro. 2.150.000 de euro cere o agenție pentru proprietatea din Cluj-Napoca,…

- Intrarea Uber pe piata locala de transport local a starnit reactii la varful municipalitatii iesene, institutia care reglemeneteaza si avizeaza piata locala de taximetrie. Intrebat ieri despre acest aspect, primarul Mihai Chirica a declarat ca acest tip de serviciu trebuie reglementat din punct de vedere…

- Fysic, marca olandeza sub numele careia sunt comercializate pe piața locala dispozitive electronice pentru varstnici, prognozeaza o majorare cu 20% a segmentului produselor electronice destinate persoanelor in varsta, in 2019. Astfel, aceasta nișa iși pastreaza tendința ascendenta, manifestata in ultimii…

- Piața imobiliara locala a intrat intr-un nou an de dezvoltare pe toate segmentele importante, investitorii avand planuri pentru livrarea unor cladiri logistice, comerciale și de birouri cu o suprafața cumulata de 1,2 milioane de metri patrați, un nou record pentru piața imobiliara locala. Spre comparație,…

- Piata imobiliara locala accelereaza si in 2019 pe toate segmentele importante, arata compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, in contextul in care investitorii locali si straini au planuri pentru livrarea unor cladiri de...

- Piața imobiliara inca da in clocot la Cluj-Napoca, iar unii sunt atat de infierbantați incat cer pe locuințe de 11 mp sume de 25.000 - 26.000 de euro.”Va oferim la vanzare o garsoniera confort 3, finisata modern, situata in Gheorgheni, zona Diana. Garsoniera se vinde utilata si mobilata cum apare in…

- Cluj-Napoca gazduieste Startup Europe Summit 2019, eveniment la care antreprenorii din toata Europa pot afla informații despre fondurile europene care pot fi accesate direct de la Bruxelles, pentru afaceri inovatoare.

- „Cunoscut ca un hub de tehnologie în plina dezvoltare în România, Cluj-Napoca va gazdui cea de-a patra ediție a Startup Europe Summit”, în perioada 21-22 martie 2019, a anunțat Comisia Europeana, organizatorul evenimentului. Cei interesați sa participe la…