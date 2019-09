Autoritațile locale sunt din ce in ce mai interesate in realizarea de proiecte de regenerare urbana pe terenuri pe care le au in proprietate și care din diverse motive sunt neexploatate de mulți ani. Vedem interes mai ales din partea primariilor din marile orașe, precum București, Brașov, Constanța etc, de a indentifica cele mai bune soluții pentru valorificarea acestor proprietați, care ofera potențial de dezvoltare pe sute de hectare de teren. Regenerarea acestor zone va atrage pe de o parte creșterea valorii de piața a proprietații respective, și totodata va aduce comunitații din care fac parte…