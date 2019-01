Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul telecom Orange Romania a fost amendat cu 10 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta pe piata de plati si reclame prin SMS. Aceasta amenda este rezultatul unei investigatii incepute inca din 2016, iar suma reprezinta peste 1% din cifra de afaceri a companiei, anunta Ziarul Financiar.…

- Consiliul Concurenței a amendat Orange pentru abuz de poziție dominanta pe piața plaților și mesajelor scurte publicitare prin intermediul telefonului mobil, la capatul unei investigații din primavara anului 2016, procentul amenzii fiind cuprins intre 1% și 1,3% din cifra de afaceri pe anul anterior,…

- Consiliul Concurentei deruleaza in prezent doua investigatii in sectorul financiar si precizeaza ca a facut in trecut recomandari privind imbunatatirea concurentei in domeniul bancar, recomandari care insa nu au fost preluate in legislatie, potrivit unui comunicat al institutiei. Aceasta după ce,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat noua companii de asigurare si Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) cu amenzi totale in valoare de 246.739.195,6 lei (53 milioane euro) pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei.

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a prezentat, joi, doua proiecte prin care autoritatea dorește sa simplifice refinanțarile de credite, ceea ce ar crește concurența in domeniul serviciilor financiare, informeaza mediafax.„Alta zona pe care ne concentram este zona serviciilor…

- Secțiune susținuta de Consiliul Concurentei a sanctionat cu 229.496 lei - aproximativ 50.000 euro - Westgate Romania SRL, operator de jocuri de noroc, pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta. In cadrul analizei tranzactiei…