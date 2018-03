Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unui circ din Ucraina a abandonat patru ursi intr-o parcare.Incidentul a avut loc in orasul Samara din Rusia. Din fericire, i-a lasat inchisi in custi, astfel ca nimeni nu a patit nimic, potrivit Lifenews Politia rusa l-a gasit rapid pe ucrainean, care a dat vina pe problemele financiare.…

- Un constanțean a avut parte în aceasta dimineața de o surpriza neplacuta. Barbatul și-a gasit mașina vandalizata în parcare. Proprietarul a lasat mașina într-o parcare din zona Casa de Cultura din Constanța, iar peste noapte, o persoana neidentificata pâna acum i-a pictat mașina…

- Spatiile verzi din jurul blocurilor au fost transformate tot mai mult in parcari personale. Acestea nu au fost doar insusite de unii dintre locatarii blocurilor, ci si personalizate. Oamenii le-au pus garduri si lacate, lucruri evident ilegale. Un astfel de exemplu este si cel al unui constantean a…

- Membrii unui echipaj SMURD din cadrul ISU Ialomita au fost nevoiti, miercuri, sa preia pe brate un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, pentru a-l transporta la ambulanta, drumul de acces spre cartierul Vlasca din localitatea Fetesti fiind blocat de un autoturism abandonat.…

- PMP condamna tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Cernauti si ii solicita premierului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete privind situatia romanilor din Ucraina, afirma presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. "Partidul Miscarea…

- Mircea Lucescu s-a intors la Șahtior! A urmarit din tribune victoria ”minerilor” cu AS Roma. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost prezent aseara in tribunele stadionului din Harkov unde s-a disputat partida Șahtior Donețk – AS Roma, scor 2-1 , din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Romanul…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Guvernul ucrainean nu considera posibila participarea Belarusului la misiunea ONU de menținere a pacii in Donbas, deoarece aceasta țara face parte din „Organizația Tratatului de Securitate Colectiva“ – bloc militar-politic infiintat și condus de Federația Rusa, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la demonstratia de duminica din…

- Doua tinere din județul Maramureș sunt cercetate penal pentru contrabanda cu țigari din Ucraina, dupa ce oamenii legii le-au prins ieri cu marfa in mașina. tot ieri, polițiștii au gasit un autoturism abandonat in care se aflau țigari de contrabanda.

- Un satmarean și-a gasit mașina lovita intr-o parcare de pe strada Corvinilor din Satu Mare. Totul s-a intamplat azi, 16 februarie, in jurul orelor amiezii. „Cineva mi-a facut un „cadou” astazi in intervalul orar 11:00-12:15 , pe str. Corvinilor, mașina fiind parcata. Rog pe oricine a vazut ceva sa ma…

- In decembrie 2016, CS Dinamo a achiziționat cu 70.000 euro un balon pentru acoperirea a doua terenuri de tenis la complexul din Brașov, procedura inceputa sub președinția lui George Cosac. ...

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Cabinetul de Miniștri a intreprins și anterior eforturi pentru soluționarea conflictului armat din Ucraina. De cuvintele fostului președinte al Georgiei și fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakașvili, referitoare la situația politica din Ucraina, a luat act Guvernul Germaniei. {{271357}}De…

- De teama sa nu fie arestat, un traficant a decis sa-și abandoneze autoturismul BMW-cu tot cu intregul transport de țigari de contrabanda. Necunoscutul, care acum este cautat, și-a proptit mașina in gardul unui localnic din Sighetul Marmației dupa o cursa cu polițiștii de frontiera maramureșeni pe urmele…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, a abandonat in primul tur al turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, in fata americancei Catherine Bellis, jucatoare venita din calificari, la scorul de 7-5, 4-1 pentru americanca. In turul urmator,…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Serviciul de contraspionaj al Ucrainei a arestat la Odesa un barbat acuzat ca aduna informatii secrete cu privire la tara noastra. Potrivit SBU, individul ar fi venit recent din Donetk, unde fusese recrutat de serviciul de securitate din Rusia.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat marti ca va promulga controversata lege cu privire la Holocaust, menita sa apere imaginea tarii sale in strainatate, dar care a provocat tensiuni puternice cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.Seful statul polonez…

- ”Scopul acțiunii a fost acela de a lua masurile legale in cazurile societaților care nu respecta legislația din domeniu, dar și pe cea referitoare la parcarea neregulamentara și abandonarea de autovehicule, existand sesizari de la cetațeni ca in jurul acestor autoschroturi se afla multe mașini in…

- A fost scandal de proportii in cadrul unei intalniri a lui Justin Trudeau cu canadienii, intr-o sala de sport din Vancouver. Premierul incerca sa abordeze problema amplasarii unei conducte pentru transportul titeiului in vestul tarii, moment in care a inceput sa fie intrerupt, de mai multe ori, de…

- In primul meci al grupei C din cadrul Campionatului European de futsal, care se desfașoara in Slovenia, echipa naționala de futsal a Romaniei a fost invinsa, cu 4-1, de reprezentativa similara a Portugaliei, una dintre favoritele la caștigarea competiției. Chiar daca au pierdut, diferența de scor…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a…

- In raionul Glodeni a fost inregistrat primul caz de rujeola. Este vorba despre un copil de șapte luni care recent a fost impreuna cu parinții intr-o vacanța in Ucraina. Micuțul nu era vaccinat si este acum internat la spitalul municipal din Balți.

- Absenta Romaniei de la Forumul Economic de la Davos este unul dintre cele mai proaste semnale pentru guvernul PSD-ALDE. Cu premier interimar sau nu, o tara care se ia in serios nu-si poate permite sa rateze o asemenea ocazie. Anul acesta participa peste 3.000 de persoane, de la presedinti si prim-ministri…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- Intr-o partida amicala de futsal, disputata aseara, la Sala Sporturilor din Deva, echipa naționala de futsal a Romaniei, care se pregatește pentru apropiatul Campionat European din Slovenia, a invins, cu scorul de 5-4, reprezentativa similara a Republicii Moldova. Oaspeții au inceput mai bine jocul…

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania. Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu. Migrantii,…

- Mai multe state europene se confrunta cu ninsori si viscol, care au provocat accidente in lant, au inchis autostrazile, au anulat zborurile sau au lasat localitati fara energie electrica. Astazi, sute de curse aeriene au fost anulate de pe aeroportul Schiphol, din Amsterdam. Din cauza vantului puternic,…

- Asistența aliaților NATO, care a fost acordata Ucrainei în ultimii trei ani pentru instruirea și echiparea Forțelor Armate, a depașit un miliard de dolari, a declarat șeful Misiunii NATO în Ucraina, directorul Oficiului pentru Comunicații NATO din Ucraina, Alexander Vinnikov, transmite…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a salutat marele pas facut de nationala masculina in drumul spre calificarea la Campionatul Mondial din 2019. Romania lui Xavier Pascual s-a calificat in play-off-ul de calificare la turneul final, iar presedintele federatiei a recunoscut…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Francezul Sebastien Loeb (Peugeot) a abandonat miercuri in etapa a 5-a a Raliului-raid Dakar 2018, intre San Juan de Marcona si Arequipa (Peru), dupa ce copilotul sau monegasc Daniel Elena s-a accidentat in debutul cursei. Binomul de noua ori campion mondial in raliurile WRC a ramas blocat…

- Prima adversara a formatiei constantene din acest stagiu de pregatire va fi fosta castigatoare a Cupei UEFA si a Supercupei Europei, Galatasaray Istanbul. Meciul dintre FC Viitorul si Galatasaray Istanbul va avea loc duminica, 14 ianuarie, de la ora 17.00 (ora locala), la Sueno Deluxe Hotel din Belek.…

- Un copilas de numai 2 ani si 4 luni si-a gasit sfarsitul pe un camp din apropiere de Vicovu de Sus, la doi pasi de granita cu Ucraina. Baiatul se juca vineri dupa-amiaza impreuna cu o surioara, iar la un moment dat a disparut, fara ca nimeni sa observe directia in care a plecat.Parintii au anuntat ...

- Hotelurile și pensiunile stațiunii Slanic Moldova sunt deja pline de turiștii din Republica Moldova și din Ucraina, care au venit, ca in mai toți anii, pentru a petrece aici sarbatoarea Craciunului pe stil vechi, pe 7 ianuarie, dar și Revelionul (11/12 ianuarie). Stațiunea inca nu a imbracat veșmintele…

- Si la aceasta ora situația ramine neschimbata la punctul de trecere comun Criva-Mamaliga, unde se menține un flux sporit de calatori și mijloace de transport. In acest context, Politia de Frontiera le recomanda moldovenilor care și-au planificat vacanțele la munte in Ucraina sa opteze pentru punctele…

- Un barbat despre care se presupune ca ar avea asupra sa dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov, informeaza Reuters."Deocamdata nu stim ce vrea", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Harkov, Iaroslav Trakalov. Noua…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe estul Rusiei. Cea mai grava situatie a fost inregistrata in regiunea Sahalin. Vantul a fost atat de puternic incat a distrus acoperisul unei gradinite. Rafalele au fost atat de puternice incat au suflat-o pe o pensionara de la balcon.

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judetul Suceava, la o distanta de circa 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva, a anuntat joi Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a aprobat o noua rezoluție privind situația drepturilor omului în Crimeea ocupata, transmite paginaderusia.ro Textul noii rezoluții include nu numai referiri la normele internaționale referitoare la protecția drepturilor omului, ci și referințe…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, implicat in politica din Ucraina, a declarat joi ca Vladimir "Putin pur si simplu nu poate uita de mine", dupa ce liderul de la Kremlin a spus despre el ca "scuipa in fata poporul georgian si poporul ucrainean", relateaza DPA. In comentarii postate pe…

- Mitropolitul Dosoftei s-a nascut in anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat pentru inceput acasa, apoi la Iasi, la Colegiul de la Trei Ierarhi, infiintat in timpul domnitorului Vasile Lupu. De aici se indreapta spre Liov, unde va studia la Școala Fratiei Ortodoxe „Adormirea…

- Pe pagina personala de Facebook, Alexandra scrie: „Ca om si jurnalist, am participat la multe inmormantari, dar aceasta este de departe cea mai trista. Si nu pentru ca este vorba despre Regele Romaniei, despre ultimul Rege al Romaniei, ci pentru ca nu am simtit niciodata atata singuratate in jurul unui…