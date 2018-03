Stiri pe aceeasi tema

- Ye Jianming, fondatorul si proprietarul companiei CEFC, aflata în proces de preluare a actiunilor Rompetrol, a fost arestat preventiv în China, într-o investigatie privind oferirea de mita unor lideri din tari africane, afirma surse citate de

- Intuind beneficiile sale si considerandu-l un soi special de orez, in China antica orezul negru era consumat doar de nobili. Conform anumitor legende, insusi imparatul Chinei si favoritii sai il consumau. Astazi, orezul negru nu este atat de cunoscut in Europa precum orezul alb sau cel brun, insa gratie…

-  Post-ul Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului cu titlul „Investiție performanta in domeniul productiv pentru dezvoltarea durabila a firmei DIP INTERNAȚIONAL SRL” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, scrie

- SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, societate aflata in subordinea Consiliului Județean Sibiu va informeaza ca nu are cunostința pana in acest moment despre posibilitatea primirii unei sancțiuni din partea Poliției Rutiere pentru nedeszapezirea drumului DJ 106 Sibiu – Agnita. Read More...

- Presa din întreaga lume comenteaza decizia luata la sfârșitul saptamânii trecute, de catre conducerea chineza, de a renunța la limitarea la doua a numarului de mandate prezidențiale, noteaza RFI România.

- Autoritatile chineze au cerut o "pedeapsa severa" pentru un barbat acuzat ca a furat degetul mare de la una dintre mainile statuii unui razboinic de teracota, expusa in SUA, a indicat agentia de presa de stat din China. Statuia veche de 2.

- Patronul clubului de fotbal AC Milan, chinezul Yonghong Li, este investigat in tara sa pentru insolventa companiei Shenzhen Jie Ande, conform informatiilor publicate de Corriere della Sera. Yonghong Li este implicat in acest proces inainte de a oficializa achizitia a 99,93% din actiunile clubului milanez,…

- Sase directori de rang inalt din serviciile secrete americane - inclusiv sefii CIA, FBI si NSA - afirma ca nu ar sfatui cetatenii americani sa foloseasca produse si servicii ale companiei Huawei din China, scrie cnbc.com .

- Echipamentul de producție Xerox Versant 3100 a fost instalat, in premiera pentru Romania, la sediul firmei de Graphic Design & DTP, Regata Print. Noul echipament se va alatura unei prese Xerox Versant 80, achiziționata de Regata Print in 2016, pentru a sprijini creșterea capacitații de producție a…

- Trei dintre cele mai mari banci din Statele Unite au anuntat ca nu le vor mai permite clientilor sa achizitioneze bitcoin cu cardurile de credit. Decizia a fost luata dupa ce bitcoin a avut o saptamana de fluctuatii brutale, care au dus la scaderea valorii monedei digitale cu pana la 50%, potrivit…

- Un internaut a comentat pe marginea modului ]n care procedeaz[ samsarii de apartamente din Capitala. Este bine știut ca orice om iși dorește o casa a lui și cauta cu disperare cele mai bune oferte. Un internaut a scos la iveala modul in care procedeaza samsarii de apartamente, atragand astfel atenția…

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Ambasada Germaniei la Beijing le-a cerut vineri autoritatilor chineze sa il elibereze pe Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, la data de 20 ianuarie, relateaza dpa. ''Sustinem…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Aproape 1.500 de cetateni moldoveni domiciliați intr-o casa cu doar doua camere. Asta au depistat politistii din Galați in urma unei perchezitii la adresa unui barbat suspectat de fals in declaratii.

- Apple va inceta producția iPhone X, modelul sau de top, cu prețuri pornind de la o mie de dolari in sus, din cauza vanzarilor slabe, considera analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, scrie The Inquisitr . Acesta este unul dintre cei mai reputați specialiști in privința Apple și de obicei este…

- Poliția rusa a avut o adevarata surpriza cand in timpul unei percheziții intr-o casa din Sankt Petersburg au gasit in beci un crocodil de Nil care traia intr-un mic lac din subsol, scrie The Associated Press. Presa rusa scrie ca ca incidentul s-a produs joi, in timp ce detectivii cautau arme nedeclarate…

- Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI despre conexiunile cu regimul chinez pe care le-ar putea avea fosta sotie a lui Rupert Murdoch, Wendi Deng Murdoch, cu care el intretine relatii de prietenie, a informat luni Wall Street Journal (WSJ), citat de AFP. Potrivit…

- Consilierul județean PNL Giurgiu a fost arestat vineri. Mihnea Boerescu este acuzat de camatarie. El a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Apoi, consilierul liberal a fost trimis acasa, in arest la domiciliu, valabil pana-n 11 februarie 2018. Anunț de angajare la negru In 2013,…

- Proprietarul unui magazin online din China a batut o clienta dintr-un motiv uluitor. Femeia a depus o reclamație deoarece nu primise hainele comandate, iar asta a starnit furia vanzatorului care a pus la cale un plan ca sa razbune. Omul a strabatut peste 800 de kilometri, din estul in sudul țarii, ca…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Simona Halep arata ca este in forma cu o saptamana inainte de Australian Open, a scris, sambata, lequipe.fr, dupa ce jucatoarea romana a castigat turneul Shenzhen Open.Numarul 1 mondial si-a inceput in mod ideal anul. Simona Halep a castigat turneul de inceput al sezonului, dominand-o pe detinatoarea…

- FC Viitorul a facut o oferta de transfer definitiv al mijlocasului Ianis Hagi de la Fiorentina. ”Fotbal Club Viitorul anunta public ca, în data de 30 Decembrie 2017, a transmis în mod oficial clubului Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv,…

- Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei.Potrivit cancan.ro, ambasadoarea, o critica a diferitor…

- Maria Sarapova (Rusia, 59 WTA) a fost prea puternica pentru romanca Mihaela Buzarnescu (56 WTA), iar vedeta din Rusia s-a impus cu 6-3, 6-0 in prima mansa a turneului International de la Shenzhen. Sarapova a castigat 12 game-uri la rand cu Buzarnescu Buzarnescu, singurul doctor…

- Sapte minute. Doar de atat a fost nevoie ca un jurnalist britanic sa fie identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere video chineze. John Sudworth a vizitat orasul Guiyang, din provincia Guizhou, pentru a evalua eficienta retelei de camere instalate de China, pe aproape intreg teritoriul tarii.

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei, a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita. Inainte de 2014, cand s-a angajat la Huawei, Teng Hongfei a lucrat la Samsung Electronics si Nokia. De atunci, Huawei a devansat Samsung, Apple, Xiaomi…

- Taiwanul se va obisnui treptat cu exercitiile aeriene chineze care inconjoara insula, a anuntat, miercuri, China, in timp ce premierul Taiwanului a reiterat dorinta insulei taiwaneze de a avea relatii pasnice cu vecinul chinez, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Aleșii și-au adus aminte de copilarie și, mai ales, de seara de Craciun cand il așteptau cu nerabdare pe Moșul. Astfel, Catalin Radulescu și-a dezvaluit pasiunea pentru mitraliere.”Tata ne facea toate placerile. Adica daca spuneam 'trenulet', nu mai spun 'mitraliera', ca sa zic asa. Am primit…

- Masina "a intrat in coliziune cu un numar de pietoni" pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, potrivit news.ro. Situatia era neclara, iar politia a anuntat ca nu cunoaste inca numarul persoanelor ranite. In imagini de…

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Agresorul lui Raheem Sterling, pedeapsa cu executare. Arestatul are un cazier incarcat Agresorul fotbalistului Raheem Sterling, de la Manchester City, un barbat de 29 de ani, care are deja un lung cazier judiciar, a primit o pedeapsa cu inchisoare cu executare de 16 saptamani si o amenda de 100 lire…

- Iniesta nu este bun pentru China! Presa considera ca jucatorul nu ar face fața in acest campionat. Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cotidianul Marca. Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona…

- Pe tarabele din China a aparut un nou trend: brelocuri cu animale vii. Animale vii, de mici dimenisiuni, sunt bagate intr-un plastic, se videaza, iar apoi se vand pe piața ca brelocuri speciale pentru turiștii care iși doresc sa cumpere un suvenir. In targurile din mai multe localitati din China, comerciantii…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul…

- Consiliul Județean s-a decis sa cumpere imobilul cunoscut drept “Casa Alecsandri”, din centrul Bacaului. Aleșii județului voteaza astazi exercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului, urmand sa negocieze prețul de achiziție. Proprietarul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Miliardarul palestinian Sabih Al- Masri, presedintele celei mai importante banci iordaniene, a fost retinut la Riad, unde se afla intr-o calatorie de afaceri, au anuntat, sambata, surse din anturajul sau, citate de Reuters.Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la atac: Explicatiile…