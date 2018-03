Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair amenința ca toate avioanele sale din Marea Britanie vor ramane la sol, daca Regatul Unit parasește Uniunea Europeana, și le-a cerut politicienilor și alegatorilor sa se razgandeasca in privința Brexitului, scrie The Telegraph.

- Fostul consilier al ministrului Energiei, Toma Petcu, crede ca CE Oltenia se va putea conforma la normele draconice de mediu impuse de Uniunea Europeana. Liderul ALDE Gorj, Dian Popescu, spune ca minerii și energeticienii nu trebuie sa-și faca griji legate de viitorul CE Oltenia și al…

- Peste 70 de mii de locuitori din nordul țarii vor beneficia apeducte noi și canalizare. Iar doua școli vor primi bani pentru izolarea termica a edificiilor și schimbarea geamurilor. Proiectele vor fi finanțate de Uniunea Europeana, care a alocat aproximativ 12 milioane de euro.

- Compania a mai anuntat miercuri si ca intentioneaza sa investeasca in 2018 aproximativ 1 miliard de dolari in echipele sale proprii, in tehnologie si in noi programe.Lansarea la nivel international a serviciului de recrutare are loc la un an dupa oferirea acestuia in Statele Unite si Canada.…

- Uniunea Europeana va oferi aproximativ 11,60 milioane de euro pentru proiecte de aprovizionare cu apa si canalizare (AAC) si pentru proiecte de eficienta energetica (EE) in Regiunea de Dezvoltare Nord. De aceasta infrastructura vor beneficia peste 70 de mii de cetateni.

- Daca un antreprenor nu face diferența între rolul de proprietar și rolul de CEO, compania în care este implicat este pe un drum greșit. Directorul General (CEO) este un angajat cu funcție de decizie care primește salariu, în timp ce proprietarul are un rol decizional și ia dividende.…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni ”Europol” aduce in atenția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dar și a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), problema lipsei polițiștilor de pe strazile Romaniei pe toata durata unei zile, așa cum o cere legislația. Cosmin Andreica, liderul respectivei organizații…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- Compania „Ritlabs" a implinit 20 de ani de la fondare, la 16 februarie curent. In cadrul interviului acordat pentru „Almanah Politic 2017", Maxim Masiutin, directorul „Ritlabs" SRL, a subliniat ca compania Poliexpert și portalul Tribuna care sunt editori ai almanahului, isi aduc contribuția importanta…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, anunta ca a obtinut un rezultat net consolidat in valoare de aproximativ 22 de milioane de dolari „pe fondul unor recorduri istorice de productie realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat si de rafinaria Vega Ploiesti”. …

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- 145.000 de lei din bugetul orașului pe anul 2018 se vor duce pe studiul de prefezabilitate dorit de Robu. Atenție! Nu este același proiect despre care primarul Timișoarei a vorbit și in urma cu mai mulți ani, care prevedea introducerea unui tren de tip metrou pe aceleași linii pe care circula și…

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Compania de lactate JLC, principalul figurant în scandalul legat de calitatea produselor lactate a fost vizitata de experții de la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). JLC face parte dintr-un imperiu al laptelui cu vânzari de peste 300 de milioane de euro, controlat…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimările PayU arată că…

- Demnitarii aflati în competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei altor institutii, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaționala a oferit 11,2 milioane de euro pentru dezvoltarea economica a tarii noastre. Scopul programului este de a facilita exporturile in Uniunea Europeana.

- Avertisment al CE: Romania a depasit limitele stabilite in cazul poluarii Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Standard Oil and Co., American Telephone si Telegraph Co. au fost gigantii tehnologici ai vremii lor, dominand cu mai mult de 80% pietele aferente. Gigantii din IT de astazi sunt la fel de prezenti, daca nu chiar mai mult, scrie The Wall Street Journal. Google al Alphabet Inc. detine 89%…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Evoluții recente: in Europa și Asia Centrala, creșterea economica a inregistrat o evoluție pozitiva in 2017, peste așteptari, de 3,7% comparativ cu nivelul de 1,7% inregistrat in anul precedent. Acest progres se manifesta dupa trei ani de creștere sub medie, manifestata ulterior prabușirii prețului…

- Uniunea Europeana le-a cerut autoritatilor din Myanmar sa îi puna în libertate pe doi jurnalisti ai agentiei de presa Reuters inculpati miercuri pentru atingere adusa 'secretului de stat' dupa ce au investigat situatia comunitatii rohingya din nord-vestul tarii, transmit AFP si Reuters.…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost împuscat mortal luni în plina zi în fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters. Asasinatul a avut loc la doar câteva…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- Myrna Herzog a avut parte de un cosmar in momentul in care si-a recuperat vioara, dupa o calatorie cu avionul. Artistul a ramas socat in momentul in care si-a vazut instrumentul cu care face cariera complet distrus si a postat un mesaj sugestiv pe contul personal de socializare, in care acuza compania…

- Proprietarul companiei British Airways International Airlines Group (IAG) a confirmat ca va cumpara compania aeriana austriaca Niki aflata in insolventa, intr-o afacere care va proteja aproximativ 740 de angajați ai transportatorului din cei 1000 de angajati bugetati. Compania cu sediul in Londra va…

- Facebook vrea sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au ganduri de sinucidere si pentru a-i pune in contact rapid cu autoritatile locale si cu membri familiei lor, scrie Mirror. Compania va urmari postarile si videoclipurile live de pe paginile…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Judecata in dosarul ”Gazeta” s-a incheiat! Dupa 11 ani in care dosarul a fost anchetat, Curtea de Apel Galati a decis achitarea tuturor inculpatilor. DIICOT a pierdut definitiv in dosarul Gazeta! Liviu Man, directorul Gazeta de Cluj, vorbeste intr-un interviu despre ce au insemnat cei 11 ani pentru…

- Proaspat sancționata de Comisia Europeana cu declanșarea articolului 7 care le suspenda dreptul de vot, Polonia și-a gasit un aliat important chiar in Marea Britanie, care se pregatește sa paraseasca blocul comunitar in martie 2019. Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP. "Cooperarea noastra in materie…

- Compania a precizat intr-un comunicat ca aceasta functie va ramane optionala, pentru a permite unora dintre utilizatori sa isi protejeze identitatea. Potrivit Facebook, alti utilizatori doresc sa primeasca notificari in situatiile in care fotografiile lor sunt utilizate fara ca acest lucru sa le fie…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Curtea Europeana de Justitie a hotarat ca UBER este companie de taxi si trebuie sa se supuna regulilor. Compania a reactionat imediat sustinand ca activitatea companiei va continua normal, demersurile de autorizare fiind in curs de desfasurare. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)…

- Facebook va memora fețele oamenilor Facebook a anunțat, marți, ca va incepe sa foloseasca o tehnologie de recunoaștere faciala pentru a-i anunța pe utilizatori atunci cand fotografii ale acestora sunt incarcate de alte persoane pe rețeaua sociala, daca utilizatorii vor fi de acord sa permita companiei…

- Dup Brexit, ar putea urma Polexit! Un fost ministru de Externe al Poloniei afirma ca relațiile dintre Polonia și UE s-ar putea incheia cu o ieșire a țarii din comunitatea europeana.Relațiile intre Uniunea Europeana și Polonia ar putea sa se termine cu un Polexit, in cazul in care autoritațile…

- Romania este cel mai relevant exemplu din Europa Centrala și de Est, prin angajamentul aratat SUA in ceea ce privește securitatea transatlantica, sprijinind politica americana in acest sens. Ministrul Laufer a precizat, in context ca: "suntem cea mai pro americana țara din Uniunea Europeana și susținem…