Proprietarul Dacia construiește un rival pentru Tesla. Ce mașină pregătește Proprietarul Dacia construiește un rival pentru Tesla. Ce mașina pregatește Constructorul auto francez Renault vrea sa tina pasul cu rivalii in incercarea de a profita de cresterea cererii pentru automobile electrice in Europa, prin lansarea de noi modele, scrie Bloomberg. Proprietarul Dacia se gândeşte să lanseze un nou automobil electric, mai mare decât modelul actual Zoe, care să concureze cu rivali precum Model 3 de la Tesla sau ID.3 de la Volkswagen. Noul automobil ar putea fi produs pe o platformă comună cu Nissan şi Mitsubishi Motors Corp., a declarat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

