Proprietarul CEFC, compania care se pregateste sa preia 51% din actiunile fostului Rompetrol Group, a fost arestat in China

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul CEFC, arestat in China. Ye Jianming, președintele CEFC, un conglomerat care vrea sa cumpere 51% din fostul Rompetrol, ar fi fost arestat in China dupa ce a oferit mita in Africa, scrie The Observer , care citeaza South China Morning Post. Conform presei chineze, CEFC a fost pusa sub jurisdicția…

- Ye Jianming, proprietarul firmei China Energy Fund Committee (CEFC) din Shanghai, companie acuzata ca a mituit lideri africani, in schimbul unor favoruri pentru afaceri, a fost arestat in China, la inceputul acestei luni, potrivit The Observer , citat de Rador. Arestarea lui Ye in China a fost ordonata…

- Kelemen Hunor, la Congresul Extraordinar al PSD . Liderul UDMR a declarat, in cadrul Congresului, ca Uniunea va susține aceasta coaliție in Parlament atata timp cat vor susține cetațenii. ”Am venit sa va transmit ca maghiarii nu sunt dușmanii țarii, așa cum se aude prea des, pentru a mari lipsa de…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat ieri lotul convocat pentru meciurile cu Rusia programate in 21 si 25 martie, in grupa de calificare la Campionatul European 2018. Romania este foarte aprope de primele actiuni oficiale cu nationala feminina din 2018, partidele cu Rusia in preliminariile Campionatului…

- PSD sta pe un butoi de pulbere. Mai sunt mai putin de doua zile pana la Congres, dar mai multe voci din partid critica organizarea acestuia, dar si actuala conducere a formatiunii. Rares Bogdan de la Realitatea TV intervine in scandalul celui mai mare partid din Romania. Vedeta Realitatea TV ii distruge…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Romania a cazut in infern dupa infrangerea cu Spania. Echipa nationala de rugby si-a diminuat serios sansele de calificare la Cupa Mondiala si e nevoita acum sa priveasca si spre alte rezultate, dar, cel mai probabil sa treaca si printr-un baraj de promovare. Nu a mers nimic in Spania si lucrul acesta…

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…

- Procesul care se desfașura de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington in care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Fenomen spectaculos, surprins la finalul saptamânii trecute, în Prahova. Este vorba de un curcubeu, care a rasarit pe cer, în satul Conduratu, comuna prahoveana Baba Ana. Fenomenul s-a produs pe fondul încalzirii temperaturii, dupa ploaia cazuta în noaptea precedenta.…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Cozmin Gușa a realizat la Realitatea TV o analiza concisa, exacta și taioasa, conform multor opinii, a ceea ce se petrece acum in Romania. Klaus Iohannis a fost lasat singur de o opoziție care pare ca nu exista, Mihai Tudose a cedat fara lupta, lasand tabara anti-Dragnea din PSD debusolata . In tot…

- Presa internationala scrie despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea noului prim ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim ministru din ultimul an, informeaza Digi 24.BBC: ldquo;Romania va avea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Moment jenant la București, descris in presa internaționala. Premierul Shinzo Abe, primul șef de Guvern din Japonia care a venit in vizita in Romania, a fost nevoit sa iși schimbe programul, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- "E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania", a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul.Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Prim ministrul Shinzo Abe, aflat marti la Bucuresti, a facut o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi, relateaza Digi 24.In dupa amiaza…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni, ca Guvernul condus de premierul Mihai Tudose „trebuie sa ramana in functie”, și a precizat ca Partidul Social Democrat trece astazi printr-o mare incercare. „Eu cred ca Guvernul Romaniei condus de Mihai Tudose trebuie sa ramana…

- Parlamentarii PSD din teritoriu considera ca tensiunile din partid fie sunt artificiale, fie sunt provocate de slaba comunicare intre lideri sau alimentate din interior de catre membri cu statute vechi generate ori sunt generate mai mult de ambiții personale decat de probleme politice. Sunt și parlamentari…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, lanseaza un mesaj de susținere pentru premierul Mihai Tudose și arata ca premierul trebuie sa aiba puterea de a decide cu cine poate colabora și cu cine nu. Citește și: Ce va face premierul Mihai Tudose: condițiile in care spune ca va DEMISIONA…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Am vazut cum arata iarna la 19 grade, chiar la sfarsitul saptamanii trecute. Acum, e vremea sa ne reamintim ca suntem in luna ianuarie. Vin ninsorile, viscolul si gerul, odata cu un val de aer polar din Rusia! Cand se va intampla?

- "Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Fotbalist al Generatiei de Aur, Gica Popescu a acceptat functia de consilier personal al premierului Mihai Tudose. Fostul sportiv se va ocupa de relatia cu UEFA si organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020. Intr-o emisiune la Antena 3, premierul a declarat ca „In 2013, Romania s-a batut…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Mihai Tudose și-a desavarșit miercuri opera dupa atacul de anul trecut la Familia Regala. Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Premierul…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- Directorul Colegiului National de Informații si fost consilier prezidențial pe probleme de securitate naționala, Iulian Fota, spune ca Occidentul ia in calcul scenariul unui razboi, așa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste”. Citeste…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, la Schaffhausen, reprezentativa Elvetiei cu scorul de 32-28, in meci amical programat inaintea turneului Yellow Cup, tot in Elvetia.Partida s-a disputat miercuri seara, la Schaffhausen, iar de acolo tricolorii au plecat la Winterthur, unde…

- "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte", a afirmat deunazi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Read More...

- Miliardarul sud-african Christoffel Wiese, a carui avere este evaluata de revista americana Forbes la 5,6 mld. dolari, este in centrul unui scandal de proporții cu privire la fraude contabile de care este suspectat gigantul Steinhoff International, holding prezent in Romania cu brandurile kika și Pepco,…

- CHIȘINAU, 14 dec — Sputnik. Solicitat de Sputnik sa comenteze declarația de joi a lui Vladimir Putin, analistul politic Dragoș Dumitriu a dat de înțeles ca deja se poate vedea luminița de la capatul tunelului în ceea ce privește situația internaționala, destul de tensionata…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…