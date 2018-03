Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Ministrul Culturii vrea sa aduca in Romania marile studiouri de producție de la Hollywood. O prima intalnire a avut loc intre George Ivașcu și reprezentantii Universal Studios. Ministrul Culturii a avut o intrevedere cu reprezentanți ai Universal Studios pentru a-i convinge pe americani sa faca filme…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Surse politice au relatat pentru STIRIPESURSE.RO despre o intalnire de taina la munte in acest week-end intre președintele PSD, Liviu Dragnea și Vasile Dancu, fost vicepremier in Guvernul Cioloș și George Maior, fostul director al SRI și actual ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii.…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. Miercuri, Camera Deputatilor, ca for decizional, a aprobat,…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Premierul Viorica Dancila, intrevedere cu ambasadorul SUA, Hans Klemm Premierul Viorica Dancila l-a primit astazi la Palatul Victoria pe ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm. Seful guvernului a accentuat în timpul discutiilor cu diplomatul american importanta unui parteneriat…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Ana M. La Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurata recent expoziția “Artele focului”, ce reunește aproximativ 200 de piese din ceramica și sticla aparținand colecției regelui Carol I. Este vorba despre vase, cupe, lampi, platouri decorative create in ateliere renumite ale lumii. Printre piesele de…

- Președintele Donald Trump a susținut, marți seara (ora Americii - n.r.), primul sau discurs despre Starea Uniunii, in care a pledat pentru incheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toata lumea, inclusiv din Romania, obțin anual posibilitatea de a munci și de a se stabili…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica.

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Ziua Culturii Naționale in Romania La Mulți Ani, Skrillex! 30 ani In 1929 se naștea Martin Luther King, cel care a luptat pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii și a primit Premiul Nobel pentru Pace https://youtu.be/40Cc0Yu1weY?t=44s

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- In ceea ce privește o posibila reinstaurarea a monarhiei in Romania, in viitor, s-a ridicat problema cum ar vedea partenerii noștri occidentali o asemenea modificare, cu precadere Statele Unite ale Americii, o republica consolidata de secole. Astfel, scriitorul Bogdan Lefter a comentat percepția…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Agenttia de turism Christian Tour, condusa de fratii Cristian si Marius Pandel, a incheiat anul 2017 cu vanzari de peste 70 de milioane de euro, in crestere cu 5% fata de 2016, conform datelor furnizate de catre companie. Anul trecut, compania a deschis o firma de incoming in…

- Romania este „un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei”, iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice „sa se retraga din acest progres”, spune adjunctul sefului misiunii SUA la…

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- "Recunoasterea si echivalarea diplomelor obtinute in strainatate reprezinta procesul prin care Romania, ca stat si ca natiune, intelege sa valorifice cunoasterea obtinuta de persoanele care au absolvit studii in strainatate si care doresc sa vina sau sa revina in tara. Persoanele in cauza pot fi…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurarii unei reciprocitati depline în materie de vize cu Canada si Statele Unite, în care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci persoane suspectate ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunța Europol.

- Investitiile straine chineze in Europa au crescut puternic in anii de dupa criza financiara mondiala si au devenit un capitol cheie al relatiilor dintre UE si China. Investitiile straine directe (ISD) din UE avand ca origine China continentala (adica, exceptand Hong Kong si Taiwan) au atins anul trecut…

- Romania ar trebui sa fie printre primele state ale lumii dupa Statele Unite ale Americii care recunosc Ierusalimul ca și capitala a Israelului. Afirmația vine din partea unui om foarte apropiat de omul forte al Israelului, prim-ministrul Benjamin Natanyahu, dar și un om care iubește Romania. Este…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…