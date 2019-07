Proprietarul British Airways dezminte că va face o ofertă pentru preluarea Norwegian Air "Am declarat de cateva ori in ultimele luni ca nu mai suntem interesati de Norwegian Air. Nimic nu s-a schimbat", a precizat un purtator de cuvant al IAG. In ianuarie, IAG anuntase ca nu va face o oferta pentru Norwegian si intentioneaza sa-si vanda participatia de 3,93% detinuta la operatorul aerian norvegian. Citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, site-ul spaniol de stiri OKdiario anunta joi seara ca in urmatoarele doua saptamani IAG va face o oferta pentru Norwegian Air. Vineri dimineata, dupa publicarea informatiei, actiunile Norwegian au urcat cu 12%, iar la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc e suparat foc pe o cunoscuta companie aeriana de linie. Pentru ca a fost ținut pe aeroport și plimbat o noapte intreaga, primarul Clujului se gandește serios sa cheme in judecata Lufthansa. Emil Boc a povestit cum a avut parte de experiența neplacuta, la intoarcerea de la Bruxelles. Nu vremea…

- Un CUTREMUR APOCALIPTIC lovește pamantul! PROFEȚIA a INGROZIT toata țara! Va fi MACEL Celebrul profet Nostradamus a prezis ce va urma sa se intample in toata lumea, in acest an. Dupa scrierile lui, anul 2019 va aduce un razboi apocaliptic, o noua raspandire a terorismului, inundații in Europa și un…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air se asteapta la o crestere a profitului in acest an, dupa ce rezultatele pe 2019 au fost in linie cu estimarile, transmite Reuters. În actualul an financiar, Wizz Air estimează că profitul său net se va situa între 320 şi 350 de milioane…

- “Ne bucuram ca am reușit sa trimitem mulți pasageri înspre cele mai îndepartate colțuri ale lumii. Anul 2018 a însemnat 85 de ani de operațiuni Turkish Airlines, a fost o poveste de succes care a început cu 5 aeronave, iar în acest moment, flota Turkish Airlines…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Carrefour intentioneaza sa renunte la 3.000 de angajati la hipermarketurile sale din Franta, a confirmat pentru Reuters un purtator de cuvant al celui mai mare retailer european. Aceștia urmează să părăsească retailerul printr-o schemă de plecări voluntare și…

- Este vorba despre fondurile private equity. Despre avantajele acestor fonduri, ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Jurnal Bihorean, Dragos Petre, partner, CFO Morphosis Capital. Ce sunt fondurile private equity? DRAGOS PETRE: Ideea de private equity s-a nascut in SUA acum 50 – 60…