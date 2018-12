Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a readus in discutie ideea introducerii unei taxe de mediu pentru centralele termice individuale de apartament pe gaze naturale. Aceasta discutie vine in contextul modificarii Legii termiei prin limitarea drastica a posibilitatii de…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptata in decembrie anul trecut prin care se stabilea ca pot asigura transport in regim taxi doar transportatorii cu servicii de dispecerat. Decizia instantei a fost data dupa ce compania Star Taxi a cerut…

- Un elev de 16 ani, de la Liceul "1 Mai", din Ploiești, este anchetat dupa ce, marți, a fost depistat avand asupra lui un dispozitiv cu electroșocuri. Adolescentul a fost observat in curtea unitații de invațamant manifestand un comportament suspect, ceea ce i-a dat de gandit echipajului IJJ Prahova,…

- Un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita s-a produs marți seara pe DN 1 - Centura de Vest, la ieșire din benzinaria Lukoil. Potrivit IJP Prahova, un șofer care a ieșit din stația de carburant fara sa se asigure a fost acroșat de un alt participant la trafic care se deplasa regulamentar…

- Un numar de 12 persoane, intre care patru copii, au fost ranite, duminica seara, pe Centura de Vest a Ploieștiului, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Traficul pe DN 1, in zona producerii accidentului, se desfașoara cu dificultate.Potrivit ISU Prahova, impactul a fost intre doua mașini, iar…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru ca zilnic, de dimineata pana seara, sunt pline de calatori, garile si autogarile pot fi considerate adevarate porti de intrare intr-o localitate, indiferent daca asezarea respectiva este din mediul urban sau rural. Tocmai de aceea, astfel de locuri ar trebui sa stea in primul…

- Coroana Regala a Romaniei va fi expusa la București in perioada desfașurarii Festivalului Național de Teatru, in Sala ,,Memorie” a HUB-ului FNT din Centrul Vechi al Capitalei (Hanul Gabroveni). In an centenar, avem onoarea sa gazduim cel mai de preț simbol al Independenței și al Unirii Romaniei, precum…

