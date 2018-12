Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarea obligatorie pentru locuinte ar putea deveni mai scumpa, in viitor. Un proiect de lege prevede ca pe lista riscurilor acoperite de polita trebuie sa se adauge si cel al furtunilor. Pana in prezent, un proprietar era obligat sa plateasca doar asigurarea pentru seisme, inundatii si alunecari…

- Debranșarea din sistemul centralizat de incalzire (RADET) va fi interzisa prin lege, dupa ce Comisia de Indusitrii a Camerei Deputaților a votat respingerea solicitarii președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii. AStfel, șeful statului nu va avea ce sa faca decat sa promulge legea.

- Autoritatile pregatesc o serie de masuri pentru securizarea traficului rutier pe timp de iarna. O aplicatie speciala, conectata la un sistem GPS, le va permite soferilor din Moldova sa verifice minutios traseul pe care urmeaza sa circule în conditii extreme. În opinia autoritatilor,…

- Vești proaste pentru turiști. Deși avem partie la Slanic Moldova, din cauza drumului impracticabil pentru a ajunge in stațiune, mai mult ca sigur acest sezon va fi compromis. O spune chiar primarul localitații, Gheorghe Baciu. „Cum va veni lumea la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritațile din Ialomița au inceput cu stangul pregatirile pentru sezonul rece 2018-2019. Marea problema o reprezinta modul in care se va desfașura deszapezirea pe drumurile județene. Consiliul Județean Ialomița inca nu a finalizat procedurile in ceea ce privește incheierea contractelor cu firmele…

- Consilierii locali vor avea de adoptat miercuri, 31 octombrie, in ședința ordinara a CLM, un proiect de hotarare care vizeaza modificarea preturilor si tarifelor locale de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipala…

- Alimentarea cu energie electrica, in regim de urgenta, a Romaniei risca sa depinda, la iarna, de o singura companie care, culmea, se mai afla si in insolventa. Guvernul a lansat in dezbatere publica, inca din luna septembrie, un proiect de hotarare care, odata adoptat, va stabili cine si cum…

- Autoritatile locale vor putea contracta imprumuturi in conditii avantajoase din Trezorerie, in limita a 450 de milioane de lei, pentru asigurarea energiei termice pentru populatie in sezonul rece, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate joi de Guvern. "Prin acest act normativ se ofera administratiilor…