- O companie din China a fost inaugurata la Braila, in urma unei investiții de 17 milioane de euro, compania urmand a angaja, in prima faza, 200 de persoane, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, conform Mediafax.Fabrica va produce corpuri de iluminat. Compania…

- O companie chineza a deschis o fabrica de aparate de iluminat in primul mall intrat in faliment din Romania, complexul comercial Armonia din Braila, printr-o investitie de 17 milioane de euro. Firma din China a primit si un ajutor de la statul roman de 1,3 milioane de euro.

- Maria Butina, care a pledat vinovata la acuzatia ca este agenta rusa, a fost condamnata vineri la 18 luni de inchisoare de catre un tribunal de la Washington, dupa ce s-a infiltrat in aparatul politic american prin legaturi cu NRA, puternicul lobyy american al armelor. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Raportul FMI din Aprilie 2019 asupra perspectivei economice arata o incetinire semnificativa in a doua jumatate a anului trecut, dupa o creștere puternica in 2017 și la inceputul anului 2018, reflectand o confluența a factorilor care afecteaza economiile majore. Economia zonei euro a pierdut mai mult…

- In varsta de 65 de ani, Ivo Sanader, seful guvernului din 2003 pana in 2009, a condus tara sa spre NATO si Uniunea Europeana, dar a devenit de asemenea un simbol al coruptiei in tara. In prima instanta, Ivo Sanader a fost condamnat in acest caz in 2017 la patru ani si jumatate de inchisoare.…

- O revolutie a toaletelor este in plina desfasurare in China. Dupa ce in ultimii ani s-a ocupat de modernizarea toaletelor publice, notorii pentru insalubritatea lor, guvernul de la Beijing va cheltui anul acesta 7 miliarde de yuani (aproape 1 miliard de euro) pentru a renova si a construi toalete in…

- Condamnata definitiv la 11 ani si sase luni de inchisoare, femeia de afaceri Maria Schutz a formulat la Curtea de Apel Craiova o contestatie in anulare, cale extraordinara de atac impotriva sentintei Curtii de Apel Craiova din octombrie 2018. Fost ...