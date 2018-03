Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- 68 de persoane au murit intr-un “presupus incendiu” izbucnit intr-o sectie de politie din Venezuela, transformata in penitenciar, miercuri. Mai multe familii s-au strans in fata sectiei de politie pentru...

- Circa 20 de persoane au aprins lumanari, miercuri seara, in fata Ambasadei Rusiei, in memoria victimelor incendiului din Kemerovo (Siberia). "Am trecut prin aceleasi etape, si eu mi-am pierdut copilul in Colectiv si inteleg prea bine prin ce trec parintii copiilor din Rusia si am venit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri 'incercarile de a semana panica' pe internet din strainatate, in timp ce Rusia se afla in doliu dupa un incendiu devastator izbucnit duminica intr-un mall din orasul Kemerovo (vestul Siberiei), relateaza AFP. 'Din pacate vedem…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in urma incendiului care a avut loc in centrul comercial „Zimniaia Vișnia”, din localitatea Kemerovo. Klaus Iohannis a exprimat condoleanțe si familiilor indoliate și poporului rus, ca urmare a tragicului…

- Președintele rus, Vladimir Putin a semnat un decret privind anunțarea zilei de doliu național, pentru ziua de miercuri, 28 martie, in legatura cu incendiul din orașul Kemerovo, anunța serviciul de presa al Kremlinului, potrivit RTV.NET In dimineața zilei de marți, Putin a zburat la Kemerovo, unde a…

- Internetul din Rusia a fost împânzit de informații false dupa incendiul din orașul Kemerovo, soldar cu cel puțin 64 de morți. Teorii ale conspirației vorbesc despre un bilanț mult mai mare, ascuns de autoritați.

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat marti locul in care a avut loc incendiul dintr-un centru comercial din Siberia care s-a soldat cu cel putin 64 de morti. Putin a declarat ca ar fi vorba de o „neglijenta criminala”, scrie Reuters. Anchetatorii au precizat ca iesirile de urgenta din centrul comercial…

- Autoritatile ruse au deplâns neglijente grave si încalcari ale normelor de securitate, în urma incendiului care a devastat un centru comercial de la Kemerovo, în Siberia, soldat cu cel putin 64 de morti - inclusiv noua copii, relateaza AFP. Comitetul…

- 64 de morți și 12 raniți este bilanțul victimelor incendiului declanșat ieri la un centru comercial din Kemerovo. Echipele de intervenție au reușit sa stinga flacarile dupa 12 ore. Oamenii sunt iritați și cer pedepsirea vinovaților.

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo. Unele…

- Atac cu bomba in orașul Alexandria din Egipt. Un om a murit și alte patru persoane au fost ranite. O explozie s-a auzit in apropierea unui hotel din orașul Alexandria, Egipt. Presa locala arata ca cel puțin o persoana a fost ucisa și alte patru au fost ranite dupa explozie.

- Incendiu violent, joi noapte, la o locuinta dintr-o localitate constanteana. Doua persoane si-au pierdut viata in incendiu, fiind gasite carbonizate sub peretii casei care s-au prabusit.

- Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta intr-un bloc de locuinte din orasul Causeni. Noua persoane, inclusiv cinci copii, au fost evacuați de pompieri.Un bebelus a fost transportat la spitalul raional pentru investigații medicale.

- Anul trecut, au murit 412 persoane pe ambele parti ale granitei, fata de 398 in 2016. In plus, in 2018 deja au decedat 16 persoane in zona respectiva. „Cresterea ratei mortalitatii este ingrijoratoare avand in vedere ca mult mai putini migranti au intrat in SUA prin granita cu Mexicul fata de anul trecut",…

- Pompierii simleuani si salvatorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pericei au intervenit vineri, 26 ianuarie, la un incendiu ce a izbucnit la anexa Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap din Badacin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat…

- Cel puțin 41 de persoane au murit și alte cateva zeci sunt ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un spital de cardiologie, la camera de urgențe. Bilanțul continua sa creasca, iar pompierilor le-a trebuit mai bine de trei ore pentru a opri flacarile puternice.

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat in urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice langa baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie.

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…