Propagandistii lui Ceausescu sunt milionari, iar fraierii se duc la puscarie Dupa Notre-Dame avem de-a face cu un abuz de date istorice pe facebook. Intru putin in joc. Inainte de revolutie, se scria i.e.n. si e.n. (inaintea erei noastre si era noastra). Dupa '89, s-a trecut la i. Chr si d. Chr. (inainte si dupa Christos). Daca va uitati la postarile propagandistilor tefelisti, veti vedea ca […]

- Cu toate probleme medicale si cele din Justitie, Dragnea pare ca nu este afectat de deciziile presedintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD a sustinut, ieri, ca desi Iohannis il vrea in puscarie e ”devreme” sa se bucure. ”Am inteles ca Iohannis vrea sa intru in puscarie ca sa doarma linistit. Klaus, poate…

- Conducerea PSD a stabilit luni lista formatiunii pentru alegerile europarlamentare. Deschiderea listei va fi facuta de Rovana Plumb, fiind urmata de Carmen Avram si Claudiu Manda. Pe lista au aparut si nume surpriza ca Tudor Ciuhodaru si Chris Terhes.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj direct președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unei conferințe de presa care a durat 45 de minute. "Statul de drept nu inseamna statul de drepti. Sunt cativa smecheri care hotarasc ei. Ei sunt Dumnezeii, ei spun cine trebuie sa mearga…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a lansat, luni, intr-un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, despre care a spus ca si-ar dor sa il vada "la puscarie" "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru la pușcarie, ca sa doarma mai linițit. Klaus, poate nu intru, nu te culca pe o ureche", a spus Liviu Dragnea.…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost iritat de intrebarile jurnaliștilor cu privire la faptul ca Florin Iordache, președinte interimar al Caperei Deputaților in lipsa lui, a sesizat CCR exact pe problema ridicata de avocații lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive: reclamație privind lipsa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, atac dur la adresa președintelui Iohannis, pe subiectul completelor speciale pentru cazuri de corupție ale ICCJ."Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru la pușcarie ca sa doarma mai linițit. Klaus, poate nu intru, nu te culca pe o ureche", a declarat Liviu Dragnea.…

- Parlamentarii au din nou in atentie proiectul de buget, dupa ce, ajuns spre promulgare la Cotroceni, Klaus Iohannis l-a intors din drum, cerand reexaminarea. Aflat la Parlament, ministrul Finantelor a lasat sa se inteleaga- raspunzand unei intrebari din partea presei – ca nu are idee cum anume a ajuns…

- Este compensatia pe care o va primi un barbat din California inchis pentru crima in 1978 si eliberat in 2017, dupa ce probele ADN i-au stabilit nevinovatia. Craig Coley, care are in prezent 71 de ani, a fost condamnat pentru uciderea fostei sale partenere si a fiului ei, dar a sustinut permanent ca…