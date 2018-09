O problema reala si grava in Republica Moldova este propaganda rusa, in contextul in care politica Kremlinului este de a tine regiunea din vecinatatea estica (a spatiului european si euroatlantic - n.r.) intr-o asa-numita 'zona gri', a afirmat sambata lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, intr-o dezbatere privind situatia securitatii din vecinatatea estica a spatiului euroatlantic, din cadrul Bucharest Security Conference.



In interventia sa, Maia Sandu a denuntat faptul ca partide precum cel al presedintelui moldovean Igor Dodon beneficiaza de fonduri…