- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Sambata, mii de protestatari s-au ciocnit cu fortele de ordine la Paris, au incendiat vehicule, au jefuit magazine, au distrus mobilier stradal si au vandalizat Arcul de Triumf. Politia franceza antirevolta a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa miile de protestatari. Potrivit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului Edouard Philippe sa organizeze o reuniune cu liderii principalelor partide si cu reprezentantii protestatarilor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Reuniune de urgența in acesta dimineața la Palatul Elysee, unde președintele Emmanuel Macron i-a convocat pe premierul Edouard Philippe, pe ministrul de Interne, Christophe Castaner, și "serviciile competente" pentru a gasi o soluție dupa violențele extreme din timpul protestelor de sambata ale "vestelor…

- Emmanuel Macron a declarat sambata ca nu va accepta niciodata violenta care a explodat sambata la Paris in cursul unei manifestatii a "Vestelor galbene", intrucat aceasta "nu are nimic de a face cu exprimarea unei furii legitime", relateaza AFP. "Nicio cauza nu justifica ca fortele de ordine sa fie…

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franta este aliatul Statelor Unite si nu un stat vasal dupa ce presedintele american Donalt Trump l-a atacat intr-o serie de mesaje postate pe Twitter, care demonstreaza ca relatiile dintre cei doi presedinti s-au inrautatit