- Intr-un articol postat astazi, Sputnik spune ca retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica in Costa Rica va da, de fapt, „lovitura finala Binomului". Pentru ca ele vor veni cu dezvaluiri decisive. Articolul descrie in termeni pozitivi situatia Elenei Udrea, apeland si la argumente emotionale. „Deloc de…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR. "In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul...

- A aparut si prima reactie a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa retinerea in Costa Rica a Elenei Udrea si Alinei Bica. "(...) Procedura isi urmeaza firescul ei, fiti de acord sa nu facem din...

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader s-a aratat deranjat de intrebarile jurnalistilor referitoare la extradarea Elenei Udrea, retinuta de politia din Costa Rica, in baza unui mandat de urmarire internationala, emis de Interpol.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- Avocata Laura Vicol a comentat la Antena 3 reținerea Elenei Udrea și Alinei Bica in Costa Rica, afirmand ca „este foarte ciudata și intempestiva reacția autoritaților”.„Mi se pare foarte ciudata și intempestiva reacția autoritaților. Se știa ca cele doua doamne se afla in Costa Rica de atata…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost saltate de pe strada de mana lunga a statului paralel, care are in subordine Interpolul și autoritațile din Costa Rica și din intreaga lume, a comentat Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul a spus la Digi24 ca cele doua vor fi ajutate de coaliția PSD-ALDE, chiar daca…