- Primaria Timișoara a semnat recent un contract cu o firma din Craiova pentru achiziția unei drone de peste 13.000 de euro. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca drona va fi folosita pentru a inspecta lucrarile de pe șantiere. „Noi trebuie sa avem o vedere clara, dincolo de ceea ce gasim pe Google”,…

- Pasajul suprateran din intersectia de la Doamna Ghica, un proiect vital pentru fluidizarea traficului in zona, a starnit controverse in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Opozitia (PNL si USR) nu a votat transferul spatiului verde din intersectie, din administrarea Sectorului 2 in administrarea…

- ​Mark Zuckerberg, șeful Facebook, a fost din nou criticat de câțiva acționari: unii au spus ca Facebook a devenit o dictatura, alții spun ca trebuie schimbat modul de votare, fiindca Zuck are puteri prea mari. Poziția lui Zuckerberg a ramas însa neclintita și propunerile au cazut la vot…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, duminica, ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare, transmite Agerpres. Declarația lui Robu vine dupa ce Ludovic Orban, președintele…

- Sambata dupa-amiaza, primarul Nicolae Robu, in același timp președinte al PNL Timiș, s-a gandit sa-și intrebe fanii daca voteaza „sageata” la europarlamentarele din 26 mai. El a creat astfel sondajul cu numarul 31, care avea urmatorul text: „Alegerile europarlamentare din 26.05.2019 sunt…

- Prima oprire a lui Iohannis la Timișoara a avut loc la Memorialul Revoluției, urmand ca dupa aceea președintele Romaniei sa ajunga la Universitatea de Vest, la Sinagoga din Cetate și sa aiba o intalnire cu reprezentanții autoritaților locale. Nu in ultimul rand, Iohannis va participa și la aniversarea…

Prea mult! Astfel considera Nicolae Robu ca sunt sumele acordate partidelor politice de la bugetul de stat, acestea ajungand la 256 de milioane pe an.