Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și echipa sa incearca in fiecare zi sa mai gaseasca un motiv de lauda pentru acesta și administrația pe care o conduce in ultimul an. S-a ajuns pana acolo incat inclusiv lucrarile realizate de firme private au ajuns sa fie folosite ca arme de catre propaganda edilului…

- Vești bune pentru timișorenii care locuiesc pe str. Mareșal Constantin Prezan. Nicolae Robu a anunțat ca, in sfarșit, a fost emisa autorizația de construcție necesara inceperii lucrarilor de extindere la patru benzi a arterei „S-a emis autorizația de construcție pentru modernizarea strazii Mareșal Constantin…

- Procurorii DNA au descins luni, in jurul orei 13.00, la directia de urbanism si verifica acte , autorizatii de construire si certificate de urbanism. Nicolae Robu, primarul municipiului Timișoara, a marturisit ca nu știe exact in ce dosar se fac aceste percheziții, dar crede ca este o speța mai veche,…

- ​Mark Zuckerberg, șeful Facebook, a fost din nou criticat de câțiva acționari: unii au spus ca Facebook a devenit o dictatura, alții spun ca trebuie schimbat modul de votare, fiindca Zuck are puteri prea mari. Poziția lui Zuckerberg a ramas însa neclintita și propunerile au cazut la vot…

- Consilierii locali vor adopta in curand tabelele care cuprind opțiunile beneficiarilor aprobați conform HCL 127 din 27 martie 2019 (lista finala a tinerilor care primesc terenuri gratuite – n.r.). Vorbim, mai exact, de lista beneficiarilor dupa ce aceștia și-au ales parcelele, unele de 252…

- Nicolae Robu se plange ca infrastructura orasului este total depasita si ca el nu a putut sa recupereze in cei sapte ani de mandat ce nu ar fi facut altii pana cand el a devenit primar. Primarul Timișoarei vorbeste despre pasaje cu subtraversari si intersectii modernizate, dar si de sperante cum ca…

- Prima oprire a lui Iohannis la Timișoara a avut loc la Memorialul Revoluției, urmand ca dupa aceea președintele Romaniei sa ajunga la Universitatea de Vest, la Sinagoga din Cetate și sa aiba o intalnire cu reprezentanții autoritaților locale. Nu in ultimul rand, Iohannis va participa și la aniversarea…

- Consilierul primarului Nicolae Robu, chef de chef pe manele! Ionuț Nasleu a fost filmat in timpul unei petreceri dintr-un club de manele in momentul in care da dedicatii pentru mai multi interlopi din oras. Potrivit pressalert.ro, consilierul este extrem de generos si ii plateste pe lautari in euro.Potrivit…