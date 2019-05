Pronuntarea in dosarul lui Dragnea, asteptata pe 27 mai Presedintele formatiunii social-democrate ar putea afla la o zi dupa alegerile europarlamentare , zi in care va avea loc si referendumul pe Justitie, ce decid judecatorii de la Inalta Curte in procesul sau. La cateva ore de cand in spatiul public ajunsese informatia ca la termenul din 20 mai, ca instanta a amanat pronuntarea, in […] Pronuntarea in dosarul lui Dragnea, asteptata pe 27 mai is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost amendati cu cate 200 de lei, "pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal", dupa o busculada in fata sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde mai multe persoane s-au adunat pentru a protesta inaintea procesului liderului PSD, Liviu Dragnea, informeaza Jandarmeria…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat miercuri, pentru 24 aprilie, pronuntarea pe exceptiile ridicate de partile implicate in dosarul 'Mineriada'. Tot pe 24 aprilie, Instanta suprema va decide daca sesizeaza CCR cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, conform agerpres.ro. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei…

- Un procuror DNA a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat Cristian Rizea la 7 ani de inchisoare, in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Un complet de cinci judecatori de la…

- Pe 13 februarie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ultimul termen in procesul „Podul Cateasca”. Principalii „actori” din dosar sunt Constantin Nicolescu, fostul presedinte al CJ si al PSD Arges, si Grigore Dobre, fostul patron al firmei de constructii Zeus. Dupa ce dosarul a fost rejudecat…

- Luni dimineața, 25 februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea procesului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru 25 martie. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…