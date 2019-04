Ministrul Toader da iar testul motiunii

Tudorel Toader este asteptat din nou la Parlament, de aceasta data luni, la Senat, la dezbaterea unei noi motiuni simple care il vizeaza. Initiativa politica se numeste “Justitia – victima sigura in mainile lui Toader” si apartine senatorilor din opozitie, in speta USR si PNL. Motiunea simpla va fi si votata in cadrul sedintei… [citeste mai departe]