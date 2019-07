Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca se pare ca presedintia Comisiei Europene va fi detinuta de social-democrati, respectiv de Frans Timmermans, cu care are „relatii bune”.

- Viorica Dancila incearca sa duca Partidul Social Demorat intr-o noua direcție dupa ce Liviu Dragnea a fost incarcerat și a anunțat ca va renunța la modificarea legilor justiției. "Acest subiect a facut mult rau partidului și a polarizat societatea noastra", a spus Dancila pentru politico.eu. "Vreau…

- Guvernul ungar nu îl va sustine pentru postul de presedinte al Comisiei Europene nici pe candidatul popularilor europeni, Manfred Weber, si nici pe cel al socialistilor europeni, Frans Timmermans, a declarat miercuri secretarul de stat ungar pentru comunicare si relatii

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a anuntat ca la începutul saptamânii viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu mai multi lideri europeni, între care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, scrie Agerpres.…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat luni, la Antena 3, ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu are pregatirea necesara sa emita judecați de valoare despre statul de drept, dupa ce acesta a trimis primilor patru oameni in statul roman o scrisoare in care amenința…

- Premierul Viorica Dancila s-a declarat „surprinsa” de șirul de avertismente lansat astazi de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, șeful Parlamentului European, Antonio Tajani, și ambasadele a 12 țari, in legatura cu modificarile legislative care ar afecta statul de drept din Romania.