Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu inceputul anului 2019 si cu o UE mai divizata ca niciodata, economiști de top au acordat o atenție tot mai mare monedei unice a blocului UE, care, potrivit acestora, a cauzat mai mult rau decat bine. Sputnik a vorbit cu un expert despre posibilul colaps al integrarii europene.

- In cursul zilei de 29 octombrie a.c., polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul I.P.J. Sibiu au reținut un barbat, cercetat penal pentru savarșirea infracțiunii de conducere sub influența alcolului. ȘI... NUMA' SA AFLAȚI CAT DE MULT A BAUT OMUL!!! Read More...

- Un studiu in care au fost chestionați 540 de fondatori startup-uri tech arata ca Londra ramane in topul preferințelor ca locul in care antreprenorii ar incepe o afacere, deși popularitatea capitalei Regatului Unit a scazut pe masura ce Brexit se apropie. Anul trecut, startup-urile din Londra au obținut…

- Presedintele Uniunii Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a vorbit, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, despre dezbaterile privind justitia in forurile europene, declarand ca aceasta este folosita mai degraba ca arma politica.

- Ioan Lazar, liderul ALDE Alba, a vorbit vineri in cadrul unei conferințe de presa despre aprobarea in comisia de urmanism, a daramarii blocului Turturica și construirea unei parcari supraetajate, pe fonduri europene. „Dupa multe dispute și contre, s-a ținut comisia de urbanism și s-a aprobat, in unanimitate,…

- Imediat dupa ce s-a instalat în functia de presedinte al Consiliului Judetean, Alin Tise spunea ca va face din drumurile judetene o prioritate a mandatului si ca cei mai multi bani vor merge în reabilitarea si modernizarea acestora. Mai mult, acelasi Tise a îndatorat judetul cu…

- Autoritatile din Franta au decis construirea unui gard de-a lungul granitei cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine, virus care poate pune in pericol cea mai mare industrie porcina din Europa, relateaza Reuters.

- Basescu i-a nominalizat pe vicepremierul Paul Stanescu, ministrul finantelor publice - Eugen Teodorovici, ministrul agriculturii - Petre Daea, ministrul economiei - Danut Andrusca si ministrul fondurilor europene - Rovana Plumb. "Ca sa trag o concluzie, dincolo de disputele lor politice, ar…