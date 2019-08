Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta de marti, la initiativa Ministerului Turismului, un act normativ care faciliteaza promovarea Romaniei in mediul online, informeaza ministerul printr-un comunicat remis Agerpres.

- Executivul a adoptat, astazi, in ședința de guvern, la inițiativa Ministerului Turismului, un act normativ care faciliteaza promovarea Romaniei in mediul online. Hotararea de Guvern privind modificarea și completarea HG 20/2012 privind aprobarea Programului Multianual de Marketing și a Programului…

- Guvernul se intruneste miercuri in sedinta saptamanala, pe agenda de lucru figurand si un proiect de lege pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

- Guvernul estimeaza ca in luna septembrie se va lua la nivel european decizia finala privind ajutorul financiar de aproape 8,2 milioane de euro de care Romania va beneficia pentru refacerea infrastructurii publice afectata de calamitatile produse in vara anului trecut, dupa ce Comisia Europeana a aprobat…

- Recensamantul romanilor va avea loc in 2021, iar Guvernul a supus dezbaterii publice proiectul de lege prin care se va efectua numararea cetațenilor și a imobilelor deținute de aceștia. Cetatenii romani isi vor putea completa online formularele de recenzare, urmand ca cei care nu au facut acest lucru…

- Codul administrativ nu este perfect, dar este un act normativ care va ajunge in Parlament si vor fi facute corecturile pe care toti actorii politici le vor considera necesare, a declarat marti ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, la finalul sedintei de Guvern, potrivit agerpres.ro.Executivul…

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 5% pe serie bruta si 5,1% pe serie ajustata, s-a datorat, in principal, consumului, potrivit datelor INS. Astfel, potrivit Institutului Naţional de Statistică, volum cheltuielileor pentru consumul final al gospodăriilor…

- Campaniile de marketing online au devenit obligatorii pentru orice business care vinde pe internet, mai ales daca esti un magazin online. Rezultatele campaniilor depind foarte mult de dimensiunea bugetelor alocate si de modul in care este construit. Specialistii din cadrul agentiei de marketing…