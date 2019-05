Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu a anunțat in direct la TV ca primul jucator pe care vrea sa-l transfere odata cu promovarea in Liga 2 este Alexandru Ionița, mijlocașul lui CFR Cluj. „Acum ma gandesc la campania de achiziții și cap de lista e Alex Ionița de la CFR Cluj. El are nevoie de noi și noi de el. Il așteptam in…

- Juventus iși poate asigura matematic titlul de campioana in Serie A daca va scoate macar un egal acasa, cu Fiorentina, in partida care va incepe de la ora 19:00, in direct la TV Digi Sport 3 și liveTEXT pe GSP.RO. ...

- Foștii fotbaliști rapidiști Daniel Niculae, 36 de ani, și Vasile Maftei, 38 de ani, continua sa faca sport. Cei doi prieteni au participat, duminica trecuta, la semimaratonul Baneasa Race Spring Edition 2019, la categoria 30-39 de ani. Daniel Niculae a alergat cei 21,5 de kilometri in timpul de 1:37:46,7…

- Asociatia ”Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” (AMASP) a transmis, joi seara, ca pozitia publica a presedintelui CSM cu referire la intalnirea de la Cotroceni este ”neintemeiata”, cu atat mai surprinzatoare cu cat temerile exprimate de Lia Savonea in comunicatul de presa nu au fost…

- Mircea Lucescu a fost prezent in Regie la meciul din Liga a 3-a dintre Rapid și FCSB II, scor 2-0, și a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Daniel Pancu, antrenorul giuleștenilor. „Sunt suporterul Rapidului. Am revenit pe un stadion care face parte din istoria noastra. Sunt bucuros pentru Pancu.…

- SIMONA HALEP - TAYLOR TOWNSEND LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Partida dintre cele doua este programata a cincea de pe Terenul 1 si va incepe dupa trei meciuri de pe tabloul masculin si unul de pe cel feminin. Primul meci va debuta la ora 17:00. SIMONA HALEP - TAYLOR TOWNSEND este LIVE…

- Victor Angelescu i-a raspuns astazi lui Vasile Șiman, cel care a declarat intr-o emisiune GSP LIVE ca actualul patron al Rapidului n-a jucat la Sportul, deși acesta din urma susținea ca a fost in perioada junioratului in curtea formației din Regie. „Știu declarația, dar nu vreau sa intru intr-o polemica…

- RADET anunta ca va lansa, in perioada imediat urmatoare, o licitatie pentru inlocuirea a 26 de kilometri de conducta magistrala imbatranita si care risca sa plesneasca in orice moment. Ramane de vazut daca se vor gasi si societati interesate sa execute lucrarile... Administratorul special…