Promovarea patrimoniului cultural – natural

Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul provoaca cele mai puține decese in Romania și Bulgaria, la nivelul UE, cel puțin din punct de vedere statistic, arata o analiza Eurostat. Mai puțin de o cincime din rata totala a deceselor, de 1,3 milioane de persoane, s-au inregistrat la noi și la vecinii de peste Dunare. Datele sunt raportate…

- ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE MASURA 10/6B Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE anunța lansarea, in perioada 12 noiembrie 2018 – 12 decembrie 2018, a sesiunii numarul 1/2018 de cereri de proiecte pentru Masura 10/6B ” Protejarea…

- The first hub in Romania, but also in South-Eastern Europe, for quick charging electric cars, was inaugurated Thursday, in Bucharest, our country making a step before Croatia, Serbia, Hungary and Bulgaria, according to a press release sent by the company. Placed in the parking lot of the Kaufland…

- Activitatea face parte din proiectul omonim Erasmus+, acțiunea cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul tineret, proiect al Asociației Avram Iancu Beiuș. Astfel in cursul zilei de 14 octombrie au sosit la Beiuș doi lucratori de tineret din Grecia, 1 din Italia, 4 din Spania, 3 din…

- Retailerul de mobila si decoratiuni JYSK a ajuns la o cifra de afaceri de 100 de milioane de euro si un profit EBIT de 14,5 milioane euro, arata cifrele neauditate pe anul financiar 2018 prezentate in cadrul emisiunii de business ZF Live de Alex Bratu, country manager al retailerului de mobila.

- Cu un potential turistic urias, Romania ramane o tara putin atractiva pentru straini. Aproape 2,5 milioane de turisti straini au vizitat Romani in 2017, potrivit datelor INS, fata de 8 milioane de turisti, cati au ajuns in Bulgaria anul trecut. Pentru...

- Obiective turistice, arheologice, rezervatii naturale, patrimoniu cultural si istoric din Silistra si Calarasi vor fi promovate printr-o aplicatie mobila interactiva, in cadrul unui proiect dintre Bulgaria si Romania. Istoria Calarasiului si a Silistrei, orase aflate de o parte si de alta a Dunarii,…