Promotie Ryanair de Black Friday: Reduceri de pana la 25% la peste un milion de bilete de avion

- Reduceri de 50% la oferta standard pentru serviciile destinate micilor patroni și bilete la festivalul Untold se numara printre discount-urile pe care Banca Transilvania le-a lansat vineri in campania de shopping online BANK Friday, varianta bancara a Black Friday.

- Marile companii care participa la editia din acest an de Black Friday au intre 200 si 3.000 de angajati, dar vanzarile uriase realizate intr-un timp foarte scurt ii plaseaza printre cei mai productivi din Romania.

- Black Friday 2018. Sfaturi. De ce ar trebuie sa-ți faci cumparaturile folosid cardul? Pentru a scuti tot felul de neplaceri. Black Friday 2018. Sfaturi. In unele situatii, precum cazurile de frauda, daca ai platit prin card, poti utiliza procedura refuzului la plata pentru a-ti recupera suma…

- Black Friday 2018. In curand va incepe cea mai așteptata zi din an pentru vanatorii de reduceri: Black Friday 2018 (”Vinerea Neagra”). In aceasta perioada, magazinele vor taia considerabil din prețurile la electrocasnice, electronice și alte obiecte. Printre acestea se numara și aragazurile. Fie ca…

- O lume intreaga asteapta cu nerabdare Black Friday 2018, o sarbatoare intrata in circuitul sarbatorilor de doar cativa ani, dar care a reusit sa se extinda la nivel mondial si sa creeze o adevarata isterie. Cei care au dat tonul au fost americanii, magazinele lor fiind primele in care multimile…

- BLACK FRIDAY 2018. Evenimentul, care a inceput in SUA, este o data importanta in calendarul cumparaturilor din Romania, mai ales ca se desfașoara in apropierea sarbatorilor de iarna. BLACK FRIDAY 2018. Iata cateva informații esențiale pentru gasirea celor mai bune oferte Fa cumparaturile…

