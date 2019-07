Promoție nouă, încadrată la I.P.J.Teleorman Promoție noua, incadrata la I.P.J.Teleorman in Eveniment / on 29/07/2019 at 14:40 / 3 ofițeri, absolvenți ai Academiei de Poliție sunt, de pe 29 iulie, incadrați la Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman. Cu forțe proaspete și cu mult entuziasm, incepand de astazi, 29 iulie, dupa depunerea juramantului și inaintarea in primul grad profesional, 3 tineri, absolvenți ai Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza,, se alatura polițiștilor teleormaneni. Plini de speranțe și optimism, noii polițiști au ieșit pe porțile școlii dornici sa iși ocupe locurile atribuite și sa… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Județeana de Pensii Teleorman/Precizari referitoare la acordarea ajutorului lunar pentru soțul supraviețuitor, conform prevederilor Legii nr. 127/09 iulie 2019 privind sistemul public de pensii in Social / on 25/07/2019 at 12:03 / Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, pensionar pentru…

- Accident rutier la ieșire din Teleorman / Cinci persoane ranite in Eveniment / on 22/07/2019 at 10:32 / Duminica, in jurul orei 23.40, pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 s-a solicitat intervenția salvatorilor la un accident rutier produs pe drumul european E70, intre localitațile Prunaru…

- Incendiu la o gospodarie din Videle in Eveniment / on 22/07/2019 at 10:30 / Pompierii militari teleormaneni au intervenit in cursul zilei de duminica pentru stingerea unui incendiu in orașul Videle. In jurul orei 18.21, doua echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului Videle…

- Percheziții la evazioniștii din Teleorman in Eveniment / on 19/06/2019 at 16:34 / Politistii bucuresteni au efectuat, astazi, cinci perchezitii domiciliare in judetele Ilfov, Cluj si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de lei.…

- Pescar, cautat de pompieri dupa ce a disparut intr-o balta din Videle in Eveniment / on 14/06/2019 at 19:24 / Un barbat in varsta de aproximativ 62 de ani, care se afla la pescuit, este cautat de pompieri, dupa ce acesta a disparut intr-o balta din cartierul Furculești, in orașul Videle. La…

- Accident mortal pe E70, la ieșire din Alexandria spre București in Eveniment / on 19/05/2019 at 12:16 / Un barbat care mergea pe marginea drumului, spre Vitanești, și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina ce se deplasa in aceeași direcție de mers. Din primele…

- Un angajat al firmei care pazește Spitalul Județean, vinovat de ințeparea anvelopelor mașinilor din parcarea unitații sanitare in Eveniment / on 13/05/2019 at 10:22 / Deși, din primele informații, un pacient nemulțumit ar fi ințepat cauciucurile mașinilor din curtea Spitalului Județean de Urgența,…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident de munca, la Videle in Eveniment / on 10/05/2019 at 13:10 / La de 09.05.2019, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un barbat din comuna Suhaia despre faptul ca pe raza orașului Videle…