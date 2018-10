Promoție fuger la Ryanair. Bilete cu 9,99 euro pe toate rutele Ryanair a lansat, marți, o promoție fulger, valabila pentru toate destinațiile operate de companie. Potrivit unui anunț al companiei low-cost, începând de marți și până joi, 11 octombrie, la miezul nopții, cei interesați pot cumpăra bilete cu 9,99 euro pentru toate destinațiile operatorului. Condiția este ca perioada de călătorie să fie cuprinsă noiembrie 2018 - martie 2019. “Iarna este aici și tarifele noastre scad la fel de mult ca temperaturile de afară. Am lansat o promoție masivă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

