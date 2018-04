Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Tarom, al treilea cel mai mare transportator aerian de pe plan local, desfasoara in aceasta perioada o campanie promotionala de vanzare de bilete de avion la preturi mai mici. Astfel, cei care cumpara bilete de avion in perioada 7-9 aprilie beneficiaza de o reducere de 20%.…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe piata romaneasca, lanseaza in vara acestui an primul zbor direct intre Romania si Georgia. Noua ruta de la București spre Kutaisi, Georgia, va incepe din 3 iulie 2018 cu o frecvența de trei zboruri pe saptamana in zilele de marți, joi și…

- Compania NG Invest se bazeaza pe conceptul unor apartamente exclusiviste, cu un design diferit de celelalte, precum și pe calitatea deosebita a finisajelor, atat in interior, cat și in exterior.

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Dan Negru este nemulțumit de prețul exagerat de mare al biletelor Tarom pentru cursele interne practicat de compania naționala. Vedeta vrea sa petreaca Centenarul la Timișoara, alaturi de familia lui și a fost nevoit sa cumpere bilete de avion atat pentru el și soția lui, cat și pentru cei doi copii,…

- Biletele pentru transportul public in comun din Iasi se scumpesc, dar se introduce un abonament unic ce va fi mai ieftin decat cel din prezent, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi dezbatut si suspus aprobarii vineri, in sedina Consiliului Local. Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat ca…

- Teatrul „Gong” din Sibiu a anuntat ca isi modifica politica de schimbare a biletelor la spectacolele din repertoriu, ca raspuns la cazurile tot mai dese de raceala si gripa care apar in randul spectatorilor. Biletele la spectacole vor putea fi schimbate in caz de raceala sau gripa incepand de miercuri,…

- Tarom a anunțat lansarea unor curse regulate Timișoara-Iași. Acestea vor fi operate de patru ori pe saptamana. Sub sloganul “In Anul Centenarului, unim regiunile istorice ale Romaniei pe calea aerului,” Tarom a anunțat lansarea curselor regulate Timișoara-Iași, operate patru zile pe saptamana. Prima…

- TAROM a devenit prima companie care a primit o diploma Centenar din partea Consiliului Judetean Iasi. A fost un moment incarcat cu emotie, un moment pentru care trebuie sa ii multumim inca o data presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa. Aceeasi masura de apreciere se indreapta catre directorul Aeroportului…

- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica cursa aeriana Iași - Timișoara, zbor sarbatorit cu dansuri populare și tort tematic. La evenimentul de lansare, organizat pe aeroportul din Iasi, au fost prezenți directorul general al Tarom, Werner Wolff, președintele Consiliului Judetean Iasi si reprezentanti…

- Operatorul aerian national Tarom introduce, incepand de astazi, zboruri de la Timisoara catre Iasi. Miscarea vine dupa ce compania Blue Air a anuntat la inceputul lunii trecute ca renunta la aceasta cursa.

- Compania sud-africana de media Naspers profita de una dintre cele mai bune investitii de capital de risc la nivel mondial, prin reducerea cu circa 2 puncte procentuale a participatiei de 33% detinuta la Tencent, operatorul chinez al serviciului de mesagerie WeChat, pentru care obtine 10,6 miliarde…

- Compania aeriana a statului a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Tarom spune, in exclusivitate pentru Capital, ca intenționeaza sa renegocieze peste 2.000 de contracte pe care le are cu diverși parteneri. In acest context, compania va marca și o premiera prin introducerea…

- Operatorul low-cost Wizz Air ofera, miercuri 21 martie, o reducere la toate biletele, pentru toate destinațiile, pentru calatoriile care vor fi efectuate pana la data de 30 aprilie. Potrivit unui anunț al companiei, prețurile biletelor vor fi reduse cu 20%, la toate rezervările effectuate…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Comisarii de la CJPC Timiș au desfașurat, pe parcursul anului 2017, 2.889 acțiuni de control, aplicand 317 amenzi in valoare de 2.033.200 lei și 329 de avertismente. Au oprit definitiv de la comercializare marfuri in valoare de 817.895 lei. In anul care a trecut au fost acordate consumatorilor…

- De la sfarșitul acestei luni, Tarom va introduce o noua cursa aeriana intre Cluj și Timișoara. Compania aeriana Tarom anunța ca noua cursa va fi funcționala din 25 martie. Aceasta va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi. Biletele costa de la 120 de euro in…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- De Ziua Internationala a Femeii, TAROM pune in vanzare bilete de avion la tarife cu 20% reducere pe toate rutele interne si externe. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de TAROM in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018…

- „Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei, proiect initiat in anul Centenarului prin compania nationala a Romaniei", a transmis compania Tarom. „O astfel de legatura reprezinta o sansa in plus pentru dezvoltarea economica a Moldovei",…

- Oficialii Aeroportului International Iasi au anuntat din ce perioada compania TAROM va introduce curse interne directe Iasi-Timisoara. Compania nu va asigura si legatura de la Iasi la Cluj Napoca.

- Compania TAROM lanseaza noi rute interne intre Iasi – Timisoara si Cluj-Timisoara, incepand cu 25 martie, la preturi pornind de la 40 de euro, informeaza miercuri operatorul aerian national. ‘Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei,…

- Operatorul aerian de stat Tarom a anunțat, miercuri, ca va lansa mai multe zboruti interne, in sezonul de vara. Astfel, potrivit companiei, în sezonul de vară, Tarom lansează zborurile directe Cluj - Timișoara și Iași – Timișoara. Primele zboruri sunt…

- Google s-a gandit, in sfarsit, si la proprietarii de telefoane mobile care nu costa de la 2 mii de lei in sus. Compania americana lanseaza un nou sistem de operare, cu strictul esential, pe baza caruia vor functiona chiar si cele mai lente si mai ieftine smartfone-uri.

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- "Clubul nostru ofera suporterilor posibilitatea de a achizitiona bilete la "FINALA PENTRU PLAYOFF", contra FC Viitorul, la preturi foarte avantajoase, beneficiind si de o PROMOTIE speciala! Astfel, la orice bilet cumparat la peluze sau Tribuna A / B, primiti, GRATUIT, inca un bilet in acelasi sector.…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua, spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara. Incepand cu 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul International Otopeni spre Palma de Mallorca. 0 0 0 0 0 0

- Vesti bune pentru calatori. Biletele de calatorie cu microbuzul si autobuzul vor putea fi cumparate la terminalele de plati electronice QIWI. Serviciul va fi disponibil la orice terminal, iar pasagerii nu vor suporta cheltuieli suplimentare.

- Biletele de calatorie la transportul rutier de persoane vor putea fi cumparate prin intermediul terminalelor de plați electronice QIWI. Intreprinderea de Stat ”Garile și stații auto”, in parteneriat cu Compania QIWI, lanseaza, incepind cu data de 15 februarie 2018, serviciul de procurare a biletelor…

- LOTERIA ROMANA/PAȘTI 2018. Premii de 300.000 de lei Extragerile pentru desemnarea castigatorilor vor avea loc in 8 aprilie, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane. LOTERIA ROMANA/PAȘTI 2018. Premii de 300.000 de lei Conform sursei citate, pentru 'Loteria Sarbatorilor de Pasti' s-au pus…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creşte cu încă cinci frecvenţe pe săptămână (de la 21 la 26) zborurile…

- Apple a vandut mai putine iPhone-uri in ultimul trimestru al anului trecut, dar preturile mai mari au compensat scaderea, astfel incat compania a raportat un profit record, de 20 de miliarde de dolari, informeaza BBC.

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Compania olandeza Pal-V va prezenta in martie mașina zburatoare Liberty, care va fi capabila sa calatoreasca 1.300 kilometri pe șosea sau 500 de kilometri prin aer atunci cand va fi lansata in 2019.

- Compania OMV a lansat coldnews.info, o platforma destinata traficului de iarna. Proiectul este realizat in parteneriat cu site-ul de stiri Hotnews.ro. Coldnews.info va avea o categorie in care soferii din Romania vor avea...

- Una dintre firmele controversatului om de afaceri clujean Calin Mitica, Transferoviar Calatori SRL, efectueaza de cațiva ani transport feroviar public de calatori in trafic intern și internațional....

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu a avut caștig de cauza la Tribunalul Gorj in procesul deschis de firma BVA Coal din Constanța pentru recuperarea garantiei de buna executie la contractul privind exportul de carbune in Serbia din 2015. Compania a refuzat plata garantiei invocand faptul ca…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Al cincilea cel mai mare diamant descoperit vreodata a fost scos la suprafata din minele din Lesotho de catre compania Gem Diamonds Ltd., relateaza Blomberg. Gem Diamonds Ltd. a gasit nestemata de 910 carate, aceasta avand dimensiunea a doua mingi de golf, in mina Letseng din Regatul Lesotho.…

- Trans Bus va avea in curand o noua linie de autobuz. Va porni de la gara CFR, va strabate centrul orașului si va ajunge pana la Scurtesti, comuna Vadu Pașii. De asemenea, va fi creata o linie speciala, care ii va transporta pe muncitori inspre și dinspre zona industriala. Preturile practicate de operatorul…

- Compania de teatru Skepsis va invita joi, 18 ianuarie 2018, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor la primul eveniment din cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2018! Pentru ca proiectul, reeditat anual, urmareste aducerea in prim plan a tinerilor de valoare, cu potential creator, din…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- O conferinta despre bitcoin, blockchain si oferte initiale de cryptomonede, care va incepe saptamana viitoare la Miami, in SUA, nu mai accepta plata biletelor de participare cu bitcoin, scrie Bitcoin.com.

- Compania sustine ca mai putin de un sfert din numarul total de farmacii sunt eligibile pentru certificarea Strongest in Romania, dar, totusi, comparativ cu alte domenii de activitate, firmele din domeniul farma au unul dintre cele mai mari procentaje de certificari Strongest in Romania. In cazul in…

- Cheltuielile companiei Tarom vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Această sumă a reieşit din analiza…