- Tarom a pus in vanzare, incepand de sambata, 15 decembrie bilete pentru cursele Oradea – Milano (Bergamo) si Oradea – Barcelona, care vor fi operate din primavara anului viitor. Preturile biletelor pornesc de la 86 euro dus-intors pe destinatia Bergamo si 130 euro dus-intors pentru destinatia Barcelona.…

- In noiembrie, apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor la nivel național, chiar daca tendința nu a fost resimțita in toate marile orașe, potrivit indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata in țara crescand cu 1,1%, la 1.242 de euro pe metru patrat, scrie Mediafax.Comparativ cu…

- De Centenar, operatorul de stat Tarom lanseaza o promoție pentru calatoriile din vara. Potrivit unui anunț al companiei, pentru biletele achiziţionate în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, clienții beneficiază de o reducere de 20% la călătoriile dus-întors,…

- Oferta este valabila pentru cursele operate de TAROM in intervalul 15 ianuarie - 28 februarie 2019 (data ultimului retur), doar pe rute externe (incluzand conexiunile dinspre/inspre Romania) operate cu aeronave proprii TAROM. Toti pasagerii beneficiaza gratuit de transport al bagajului de…

- Compania de stat Tarom lanseaza o promoție de Black Friday și reuce prețurile pe toate destinațiile externe, incepand de vineri. Potrivit unui anunț al operatorului aerian, compania vinde, în perioada 23-28 noiembrie 2018, bilete reduse cu 20% pentu toate destinațiile externe către…

- Tarom va opera, incepand din data de 25 martie 2019, curse din Oradea catre Milano (Bergamo) si Barcelona (El Prat) si retur, a anunțat compania aeriana de stat. Compania Tarom deschide vânzarea biletelor de avion pentru ambele rute începând cu data de 15 decembrie 2018. Principalul…

- Proiectul de hotarare a fost propus de consilierul general ALDE Tudor Ionescu. Acesta prevede organizarea unui referendum local pentru introducerea unei taxe auto in centrul Capitalei, in 27 ianuarie 2019. Intrebarea la care ar raspunde cu „DA" sau „NU" bucurestenii este: „Sunteti de acord cu restrictionarea…