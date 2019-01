(Promo) Autoliv atrage tot mai multi ingineri in Tech Center-ul sau de la Brasov

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca iti place locul in care stai, te-ai obisnuit si ti-ai facut prieteni buni, uneori poate sa apara nevoia unei schimbari. Fie ca ai gasit un job mai bine platit in alt oras, incepi o facultate noua sau doresti sa te inscrii la anumite cursuri de perfectionare, stii ca este momentul sa te muti…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, atenționari cod galben de ceața și depuneri de chiciura pentru noua județe din zona Transilvaniei, scrie Mediafax.Potrivit ANM, este cod galben de ceața și se poate depune chiciura in județele Brașov, Mureș, Covasna, Arad,…

- RBE (Romania Brasov Electronics) este numele noii divizii Autoliv, prin intermediul careia liderul mondial din domeniul sigurantei auto si-a propus cresterea nivelului de expertiza pentru Tech Center-ul sau din Brasov. Celor peste 450 de ingineri care...

- Klaus Iohannis a onorat invitația facuta de Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și a participat, alaturi de soția sa, la dineul organizat la Palatul Buckingham. Ce cadouri i-au dus Prințului Charles. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat alaturi de soția sa, Carmen, la petrecerea pe…

- Iasi, urmatoarea capitala a Tineretului din Romania Iasiul va fi urmatoarea capitala a Tineretului din România. Orasul câstigator a fost anuntat aseara, la Baia Mare, actualul detinator al titlului, la finalul Summitului Tinerilor. Adrian Marchis, cu detalii. Reporter:…

- Vor disparea perdelele de beculete, dar vom avea o fantana luminoasa in Piata Sfatului! Desi traditia aprinderii iluminatului festiv pentru Brasov, oras din poveste, era in 6 decembrie, anul acesta, avand in vedere ca sarbatorim 100 de ani de la formarea Romaniei Mari, Municipalitatea a luat…

- Locurile de cazare la hotelurile din Alba Iulia s-au epuizat inainte cu un an de manifestarile dedicate Centenarului și au ramas neocupate cateva apartamente care ajung și la 2.500 de euro pe patru nopți. Localnicii au vazut o oportunitate de a face bani, iar unii și-au inchiriat propriile locuințeLa…

- De Kronstadt și Hermanstadt s-a mai auzit. Sunt denumirile purtate de unele dintre cele mai populare orașe romanești, respectiv Brașov și Sibiu, in vremuri in care ținutul romanesc avea sa fie ocupat in numar mare de comunitați de sași. Sibiul s-a numit Hermanstadt pana in 1919.