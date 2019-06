Promite! La nici 17 ani este cercetat pentru talharie! Minor cercetat pentru talharie Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire sau alte violențe savarșita de un tanar asupra unor barbați din Cugir. Anchetatorii au descoperit ca victimelor le-a fost sustrasa o suma de bani și un telefon mobil și au schimbat incadrarea juridica a faptei in talharie. Agresorul a fost reținut și va fi prezentat in fața magistraților. La data de 11 iunie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 17 ani,… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

