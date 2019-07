Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea suprinde centrul Timișoarei și se pot observa tramvaiul de epoca și frumoasele aranjamente florale din scuarul median al pieței. La o privire mai atența, se poate observa ca statuia Lupoaicei nu era in centrul orașului in anul realizarii fotografiei, 1962. Ca urmare a dictatului criminal de…

- Pista a fost realizata printr-un proiect european, iar timp de cinci ani ABAB trebuia sa o administreze și sa-i asigure mentenanța. La finalul anului 2019, in decembrie, perioada de cinci ani in care ABAB trebuia sa aiba grija de pista se termina, iar cei de la Apele Romane vor sa predea pista cuiva……

- Ansamblul profesionist „Banatul” va prezenta in 13 iunie, de la ora 18.30, un spectacol in premiera, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis, care va avea loc in sala din cladirea operei timisorene. Ionut Fulea, Liliana Laichici, Dumitru Teleaga, Oana Tomoioaga, Bogdan Toma, Iasmina…

- * Stadionul Stiinta din Timisoara va gazdui sambata prima editie a campionatului de atletism "Junior Athletics Championship", cu participare internationala, care se adreseaza in exclusivitate elevilor si liceenilor, fiind un prim pas pentru punerea Timisoarei pe harta circuitului national si international…

- Șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș, Sorin Susanu, a luat decizia de a interveni in scandalul strazii din centrul Timișoarei blocate pentru organizarea unei petreceri private, sambata. Sorin Susanu ne-a declarat ca au fost in control, sambata seara, comisari din cadrul…

- ADVERTORIAL. Proiectul care a adus in Timișoara conceptul de cartier rezidențial format din turnuri de locuințe, XCity Towers, se bucura de un mare succes in randul cumparatorilor. Jumatate din locuințe au fost deja contractate. XCity Towers (www.xcitytowers.ro) este amplasat intr-una din cele mai importante…

- Aproximativ 700 de timișoreni au raspuns apelului lansat de Cif și au venit, sambata, in Gradina de Vara Capitol pentru a o curața și a-i reda stralucirea. Voluntarii au curațat toate cele 2000 de scaune, au ajutat la vopsirea gardurilor metalice din interiorul gradinii, au plantat flori și au strans…

- Proiectul de buget al Timișoarei a fost dezbatut marți, la sediul primariei. Au venit la dezbatere reprezentanții USL, dar și cațiva reprezentanți ai consiliilor de cartier din oraș. Va reamintim, Timișoara are un buget total de 1,42 miliarde de lei, insa doar 794,78 de milioane de lei adunați…