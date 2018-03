Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe grupuri sanitare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din tara vor fi reparate in perioada iulie - septembrie in cadrul unui protocol de colaborare al Ministerului Educatiei Nationale, care a fost semnat, miercuri, cu o firma privata. Prezent la evenimentul de…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a semnat un protocol de colaborare privind renovarea, in perioada iulie - septembrie, de grupuri sanitare in scolile de stat. Potrivit cifrelor, la inceputul anului, in judetul Cluj existau 23 de școli care nu au toaleta in interior.

- Romania este tara din UE cu cel mai mare procent de populatie care traieste in „conditii severe“, se arata in ultimul index european al excluziunii in locuire. Concret, statisticile arata ca Romania se afla pe primul loc la procentul de populatie care locuieste in locuinte supraaglomerate. Mai exact,…

- Problema inchiderii Scolii Gimnaziale din Micesti, dar si a altor unitati de invatamant, sta in pixurile lui Ion Dumitrei si Mircea Hava. PSD nu poate si nici nu vrea sa inchida scoli. Cu atat mai putin pot Guvernul sau ISJ, autoritati care nu au competenta in organizarea retelei scolare, ci doar emit…

- Un elev de clasa a V-a a cazut de pe o balustrada interioara aflata la etaj in interiorul cladirii Grupului Scolar "Grigore Gheba" Dumitresti a ajuns la Spitalul Județean Focșani. In urma primelor investigatii medicale, copilul nu pare a fi grav ranit. A fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral…

- Un incident care a avut loc in urma cu cateva zile la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Targu-Jiu s-a finalizat abia dupa ce o duba de poliție a ajuns la școala. Asta deoarece un elev de clasa a V-a a sunat la 112, spunand ca este agresat in incinta unitații de invațamant. Dupa ce au…

- Doi “boboci” de la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina au transformat ziua de depunere a juramantului intr-un moment cu adevarat memorabil. In fața a peste 1.300 de oameni, cei mai mulți colegi de-ai lor din anii mai mari, cei doi și-au chemat iubitele in fața tribunei oficiale și…

- Din pacate, proiecte similare derulate in trecut au avut rezultate slabe, deși aratau foarte bine pe hartie. In cartierul Malin, din Codlea, sute de familii traiesc in case insalubre si fara curent electric. Multi adulti nu au serviciu si traiesc din ajutorul social. Primaria a obtinut 4 milioane de…

- Așa suna mesajul primit pe adresa redacției de la un grup de elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” Arad. Elevii, ale caror clase se afla in cladirea de pe strada Posada, acuza conducerea liceului ca ii „sechestreaza” in cladire. „Nu ne lasa sa ieșim pentru a ne cumpara mancare. Ușile sunt…

- Vremea capricioasa nu se da batuta nici joi, cand luna martie debuteaza cu temperaturi scazute pentru aceasta perioada, dar și cu ninsori și vant. De vineri, insa, lucrurile par sa se linișteasca in privința condițiilor meteo, astfel ca in mai multe județe, cursurile vor fi reluate.

- Dupa ce toți copiii și toți profesorii au plecat acasa, iar școala a ramas închisa peste weekend, niște indivizi au intrat prin efracție în instituție și au furat câteva calculatoare. La fața locului s-au deplasat polițiștii criminaliștii constatând faptul ca autori…

- Israelul i-a interzis luni ministrului palestinian al educatiei, Sabri Saidam, sa viziteze o scoala din Ierusalimul de Est, ocupat si anexat de Israel, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP. Sabri Saidam ar fi trebuit sa mearga la o scoala din Orasul Vechi, insa a fost blocat la intrare de agenti…

- "Trebuie sa gandim ca in Romania, la ora actuala, avem 2.188 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte (...) Trebuie sa mergem in 2020, cand incepe un alt cadru financiar multianual, cu probleme legate de digitalizare, de modernizare, si sa incercam sa eliminam toate aceste aspecte care, intr-adevar,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca in Romania exista la ora actuala aproape 2.200 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte si ca unul dintre obiectivele actualei guvernari este sa nu mai existe nicio astfel de unitate de invatamant, care sa nu indeplineasca minime…

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații. Totul pentru ca a luat 400 de euro de la un parinte caruia i-a promis ca-i poate…

- Un elev de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala. Din primele informatii, baiatul are fractura de craniu, informeaza Antena3.ro Din primele informatii, incidentul s a petrecut la o scoala din judetul Botosani. Adolescentii ar fi inceput conflictul in sala de curs, iar…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) vrea sa acorde peste 90 de milioane de lei pentru construirea unor sali de sport la cinci unitati scolare din sectorul 6. Proiectul va fi supus votului in sedinta CGMB de joi. „Se aproba preluarea de catre Municipiului Bucuresti a documentatiilor tehnico-economice,…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca s-ar putea discuta impozitarea Bisericii, in așa fel incat banii strași sa ramana in cadrul Bisericii, dar sa fie direcționați de stat catre proiecte sociale. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, susține ca propunerea ministrului…

- O invatatoare din Romania si-a propus sa revolutioneze educatia apeland la o noua metoda de predare, invatata in timpul instruirii la Oxford. Claudia Chiru pune accentul pe invatarea experimentala si mai putin pe note, reusind sa aiba rezultate extraordinare. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, invatatoarea…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca noul ministru al romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, trebuie sa organizeze acțiuni ferme pentru susținerea romanilor care traiesc in Ucraina. Alexandru Baișanu a participat la audierea ministrului Natalia Elena Intotero din Comisia…

- Valentin Popa, propus pentru portofoliul Educatiei Nationale, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca scoala se transforma intr-o corvoada, avand in vedere ca elevii urmeaza 17 discipline si 34 de ore pe saptamana. "17 discipline si 34 de ore pe saptamana…

- Trei parlamentari ai Partidului National Liberal au taiat, luni, panglici, in fata lui Valentin Popa, ministrul propus la Educatie, audiat la Comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu acesta surprins cand spune "pamblica". Valentin Popa, propus…

- Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului si elaborarea unei strategii nationale în turism, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

- Circ la audierea lui Valentin Popa, ministrul controversat propus la Educație. Cunoscut pentru greșelile gramaticale, cei din PNL au venit cu o panglica tricolora pe care au taiat-o în fața lui, aluzie la faptul ca acesta a pronunțat &"pamblica&",

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei,...

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Șefii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, l-au aparat pe Valentin Popa, ministrul propus al Educației, dupa ce acesta a fost aspru criticat pentru greșelile de limba romana facute de acesta."Eu am vazut tot in presa o susținere a 45 de rectori, pentru mine asta este foarte…

- Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat despre balbele ministrului propus al Educatiei, Valentin Popa, ca "poate un pic mai degajat", dar ca nu ii pune la indoiala calitatile, afirmand ca nu este "un necunoscut", ci este rectorul unei universitati care a promovat "in ultimul timp, cel mai tare".

- Toaletele renovate dintr-o școala au fost inaugurate cu mare fast, la Piatra Neamț, chiar de catre primarul orașului. Reprezentanții unitații de invațamant au organizat festivitatea inaugurarii toaletelor inclusiv cu momentul taierii unei panglici, scrie Europa FM.

- De la „genunche” la „pamblica”. Daca ați avut probleme cu greșelile gramaticale și de limba ale fostului ministru al Educației Liviu Pop, atunci urmariți acest video cu noul ministru propus pentru Educație in Guvernul Dancila, Valentin Popa, care chiar o ține din greșeala in greseala. Citește și Trei…

- In Romania sunt 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior, conform unei postari a ministrului Educatiei, Liviu Pop, pe pagina sa oficiala de Facebook. Toate judetele apar pe lista rusinii, atasata unui mesaj ce contine si o promisiune a ministrului.

- Autoritațile țin sa își evidențieze cum trebuie realizarile, nu conteaza cât sunt de mici. Primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, a inaugurat cu fast o toaleta dintr-o școala, terminata înca de anul trecut.

- Cea mai recenta inventariere a scolilor civilizate din Romania plaseaza Suceava pe un rușinos loc doi in ceea ce privește numarul unitaților de invațamant cu grupuri sanitare in exterior.219 școli sucevene au toaletele in curte, Vaslui fiind singurul județ care ne depașește, cu 389 de școli cu ...

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca „la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior”. Potrivit listei publicate de acesta, in județul Alba sunt 30 de astfel de unitați. Anunțul a fost facut la…

- Gorjul se afla inca pe lista judetelor cu unitati de invatamant care au toaleta in curte. Exista 28 de astfel de unitati, unde elevii sunt nevoiti sa iasa din incinta scolii si sa mearga prin zapada sau prin noroi pana la toaleta unde sa isi faca nevoile. Primariile nu au mai reusit sa amenajeze grupuri…

- In aproape 2.500 de școli din Romania, copiii merg la toaleta in curte. Se intampla in anul de grație 2018, iar ministrul Educației, Liviu Pop, promite ca, „prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani”, școlile din Romania vor oferi condiții decente elevilor.

- 2018 ar putea intra in istoria Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina ca fiind anul cu trei sesiuni de admitere, asta și in funcție de decizia pe care o va lua Ministerul Afacerilor Interne. "Deocamdata, este cert ca vom avea examen de admitere in luna iulie, cand vor fi scoase la concurs…

- Mai multe strazi din orașul prahovean Baicoi au fost asfaltate in luna decembrie a anului trecut. Ultima strada care a fost reabilitata si modernizata a fost strada Postavarului unde lucrarile de asfaltare s-au incheiat chiar pe final de an. Vorbim despre o strada cu o lungime de 1 6 km care…

- O femeie insarcinata a nascut și și-a scapat bebelușul in hazna, miercuri dimineața, in localitatea Nicolae Balcescu, județul Constanța.Femeia in varsta de 20 de ani este necasatorita și nu știe exact daca sarcina era la termen, scrie Realitatea.net.

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina, miercuri, in localitatea constanteana Nicolae Balcescu, familia unei tinere in varsta de 20 de ani anuntand ca aceasta a nascut in toaleta din curte, scapand copilul in hazna. Potrivit primelor…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea au intervenit de urgența, miercuri, la un caz in localitatea constanțeana Nicolae Balcescu, dupa ce o femeie care credea ca este constipata și a mers la toaleta a nascut și a scapat bebelușul in

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…