Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu vrea sa spuna cand se va reuni Parlamentul pentru a lua act de cele doua teme anuntate de presedintele Klaus Iohannis, pentru referendumul din 26 mai, pe tema Justitiei. "Tot globul cred ca e interesat de marile intrebari pe care le va propune Iohannis", a comentat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a pregatit pentru miercuri dupa-amiaza o noua deplasare in mediul rural, in ziua in care CCR este așteptata sa se pronunțe in legatura cu lipsa completurilor specializate pe corupție de la ICCJ.Dragnea merge cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, de la ora 16.00,…

- "Solicit AEP sa isi faca datoria si sa suspende acordarea subventiilor catre PSD, prin aplicarea art. 24 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (1) si (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura ”Silva” organizeaza un protest, in 19 martie, in fata sediului Camerei Deputatilor, avand mai multe revendicari, printre care stoparea retrocedarilor ilegale de paduri si infiintarea unei comisii privind cercetarea retrocedarilor abuzive. In plus, sindicalistii…

- Fermierii inca mai pot depune cereri pentru a beneficia de subventia acordata de catre stat pentru producerea si valorificarea a doua tone de tomate, in spatii acoperite. Alin Petrica, directorul adjunct al Directiei pentru Agricultura Gorj, a declarat ca data ...

- Fermierii și legumicultorii gorjeni vor beneficia și in acest an de subvenții pentru tomate și lana. Reprezentanții Direcției Agricole Gorj spun ca nu vor aștepta adoptarea bugetului de stat și publicarea hotararii privind acordarea...

- Gabriela Firea continua razboiul cu Liviu Dragnea. Dupa declarațiile președintelui PSD cu privire la bugetele primariilor de sector și al Primariei Capitalei, edilul vrea confruntare cu cifrele pe masa. "A taiat aproape 25% din bugetul Primariei Capitalei" "Il invit pe Dl Dragnea la o dezbatere…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi seara ca a stabilit locul summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, programat la sfarsitul lunii februarie, precizand ca detaliile vor fi prezentate saptamana viitoare, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…