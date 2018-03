Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anul puternic de foc al Cocosului in 2017, acum suntem gata sa integram toate aceste schimbari intamplate prin actiuni pozitive pentru a obtine ceea ce ne dorim. Daca te intrebi ce sa vrei pe durata Cainelui de Pamant, gandeste-te la ce construiesti. De la constructia unei case noi pana…

- In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatații au avut loc noi runde de discuții cu sindicatele din sistemul sanitar, Federația Sanitas și Solidaritatea Sanitara.Ministrul Sanatații promite noi analize și reașezarea Regulamentul de sporuri pe categorii de personal. Sanitas nu renunța la greva. “Au…

- Trebuie sa cunoasteti semnele si simptomele precoce ale bolii, astfel incat sa puteti beneficia de tratament si de gestionare adecvata imediat. Cunoasterea si intelegerea profunda a propriului trup si modul in care acesta functioneaza va vor ajuta sa determinati orice semne si simptome neobisnuite…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Studiile vizeaza impactul diversitatii de gen in sistemul bancar si sunt conduse de Alin Andries, conferentiar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, si vizeaza industria bancara luand in calcul o suta de institutii din Europa Centrala si de Est, date dintr-o perioada totala de sapte…

- De Ziua Mondiala a femeii sute de doamne si domnisoare sunt sfatuite sa aiba grija de sanatatea lor. Pentru a le ajuta, la Constanta, sute de mamografii si teste Babes Papanicolau au fost puse gratuit la dispozitia lor. Analizele medicale fac parte dintr-o campanie ce are ca scop depistarea precoce…

- Luna femeii vine cu o serie de surprize pentru utilizatoarele Docbook. Astfel, pana la sfarsitul lui martie, toate pacientele vor beneficia de reduceri de pana la 50% la consultații ginecologice, dermatologice, și la mamografii in clinicile partenere : Clinica Donna Medical Center și Centrul Medical…

- Ziua Internationala a Femeii | 8 Martie, ziua in care femeile luptau pentru niste drepturi Ziua de 8 Martie este cunoscuta in intreaga lume ca sarbatoarea internaționala a femeii si coincide, ca perioada din an, cu un nou inceput, insa semnificatiile acestei zile sunt legate si de lupta femeilor pentru…

- Regina Elisabeta, regina Maria, Ecaterina Teodoroiu si Alexandrina Cantacuzino au fost evocate miercuri seara, in prag de 8 Martie, la Muzeul National Cotroceni, in cadrul unei noi intalniri din programul "Conversatii la muzeu". Intitulata "Femeile care au facut Romania Mare", conferinta,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Lipsa de pe piata a imunoglobulinei a determinat autoritatile romane sa ceara oficial ajutorul tarilor din UE si NATO, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura.

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- 8 MARTIE. Mesaje de 8 Martie 2018. Ziua Femeii – Mesaje, urari, SMS-uri si FELICITARI pentru femeile din viata voastra de ziua mamei si de ziua femeii • Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje, urari, felicitari si sms-uri!

- „Femeile in viata neamului nostru“, cu subtitlul „Chipuri, Datini, Fapte, Marturii“, de Nicolae Iorga, care apare luni, 5 martie, la pachet cu ziarul „Adevarul,“ este o editie de colectie, prima retiparire dupa 1911, publicata de Paul Editions.

- Domnule primar George Scripcaru, in contextul in care dumneavoastra coordonați direct activitatea Poliției Locale Brașov, apreciem ca trebuie sa luați atitudine fața de ceea ce se intampla la aceasta instituție. Șeful Poliției Locale, am dezvaluit acest lucru, a fost la pescuit cu mașina instituției…

- Timpul pe care un politist il petrece acasa asteptand un posibil telefon din partea angajatorului, pentru a se prezenta de urgenta la serviciu, trebuie considerat "timp de lucru" si platit ca atare, a decis zilele trecute Curtea de Justitie a UE. In Romania, de la 1 ianuarie politistii sunt fortati…

- Patru femei, aflate in zone diferite ale lumii, nu mai aveau practic nicio sansa. Sufereau de o forma rara si agresiva de cancer ovarian. Acestea au dorit sa urmeze imunoterapia. La inceput, li s-a spus ca acest tip de tratament este nerecomandabil....

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti. Ea s-a declarat suparata ca au existat bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 47. Ministerul Sanatatii NU declara epidemie Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca nu va fi declarata epidemie de gripa, ea aratand ca numarul deceselor, desi mare, nu a depasit nivelul pe care specialistii l-au prognozat. Întrebata…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta seara. 'Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea regionala…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la "Adevaruri Ascunse" despre cum putem afla caracterul și destinul vieții in funcție de forma corpului. Femeile cu forme mai rotunde și cu burta - aceste femei nu vor putea niciodata sa slabeasca in toatalitate. Nu vor putea scoate niciodata grasimea…

- Numarul sucevencelor care pot fi testate in acest an pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin poate sa creasca, Ministerul Sanatații majorand suma alocata derularii programului național de screening, ca de altfel și la majoritatea celorlalte programe naționale.Directorul adjunct al ...

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Situatia financiara influenteaza decizia privind continuarea unei relatii sentimentale in cazul a 18% dintre barbatii romani si 11% dintre femei, procente apropiate de media europeana, iar 25% dintre romani declara ca lipsa banilor a fost un motiv pentru a se muta inapoi cu parintii in cursul ultimului…

- De ce o femeie nu poate fi motostivuitor, s-a intrebat sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse. Gabriela Draghici s-a corectat ulterior si a pus greseala pe seama presiunii timpului. Cert e ca executivul Dancila vrea sa combata discriminarea din institutii.

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavilor (11 februarie), si totodata aflandu-ne in luna destinata prevenirii cancerului, dorim sa va atragem atentia asupra modalitatilor prin care se poate reduce riscul acestei boli ingrijoratoare. Cancerul este o boala grava, tot mai des intalnita, dar printr-un stil…

- Inspectorii DSP Bihor incearca astfel sa ajute la reducerea numarului de decese care pot fi prevenite in fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare in randul publicului larg și prin impulsionarea autoritaților de a lua masuri suplimentare impotriva cancerului. Așa cum cancerul…

- Directia de Sanatate Publica Argeș marcheaza in februarie – ”Luna Naționala de prevenire a cancerului”. Scopul campaniei Luna Naționala de prevenire a cancerului 2018 este de a reduce numarul de decese care pot fi prevenite in fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare in randul publicului…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, pentru Agerpres, ca principalul motiv pentru care nu avem inca spitalele regionale de urgenta consta in faptul ca s-a inceput cu "proiecte fantasmagorice" si ca, din aceasta perspectiva, trebuie sa se lucreze la schimbarea mentalitatilor.Citește…

- Un elev de clasa a V a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i au trimis o mamei baiatului. Femeile au atacat o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Noua metoda se afla inca in stadiu experimental, insa rezultatele obțiunute pana in prezent sunt foarte promițatoare. Un test sangvin experimental a permis detectarea precoce a celor mai frecvente opt tipuri de cancer in 70% din cazuri, in medie, oferind astfel o raza de speranta medicilor care incearca…

- Consiliul Județean Arad a dotat Sectia clinica Gastroenterologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad cu aparatura ce poate depista cancerul din forma incipienta. CJ a alocat 170.000 de lei pentru achiziționarea unui video-gastroscop și unui video-colonoscop de ultima generație. „Cele…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Carburantii s-au scumpit in ultima luna cu aproximativ 4%, in contextul aprecierii dolarului dupa perioada tumultoasa petrecuta pe scena politica autohtona, dar si a cotatiei internationale a petrolului. Potrivit datelor Comisiei Europene, in tara noastra, pretul mediu al benzinei era la 15…

- Patriarhia Romana și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din București, au demarat campania de prevenire și depistare precoce a cancerului la femeile de la sate. Primele consultații gratuite au avut loc sambata, in comuna Gradiștea din județul Ilfov. Articol publicat in Jurnalul…

- Femeile care lucreaza pe tura de noapte au șanse mai mari de apariție a cancerului, dupa cum sugereaza un nou studiu, scrie Dailymail. Astfel, munca pe turma de noapte, in perioade lungi de timp,...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte, miercuri, o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi.…

- Cancerul este boala care capata cele mai urate si neasteptate forme. Aceasta afectiune afecteaza milioane de persoane si nu tine cont de nimeni. In ultima vreme tot mai multi copii si tot mai multe femei cad prada cancerului. Iti prezentam cateva simptome care anunta boala, semne la care cu siguranta…