- Președintele Consiliului Județean, Calin Dobra, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor de asfaltare a Drumului Județean 572, care traverseaza localitatea Brestovaț, pe sectorul Lucareț – limita cu județul Arad. Este vorba despre opt kilometri de drum, in mare parte din piatra, iar investiția se ridica…

- Ultima reședința de comuna din județ fara șosea asfaltata scapa de drumul de piatra. Președintele Consiliului Județean, Calin Dobra, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor de asfaltare a DJ 572, care traverseaza Brestovațul, pe sectorul Lucareț – limita cu județul Arad. Sunt opt kilometri de drum,…

- Consiliul Județean Timis aloca aproape 13 milioane de lei pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor cu dizabilitați. Instituția a ... The post Centru de recuperare pentru persoanele cu dizabilitați appeared first on Renasterea banateana .

- De la sediul Primariei Giarmata, Dancila și delegația care o insoțea au plecat spre ultima investiție realizata in comuna: sediul pompierilor voluntari, centrul de permanența și sediul Poliției Locale. Pe drum, primarul i-a prezentat premierului și un alt obiectiv din comuna. Reacția premierului…

- In comuna Todiresti urmeaza sa fie construit un centru cultural nou cu fonduri alocate de Ministerul Dezvoltari Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii. Contractul de lucrari pentru investitia din Todiresti a fost semnat, joi, in prezenta ministrului Dezvoltarii ...

- Avand in vedere relațiile tradiționale de prietenie dintre județul nostru și Italia, bazate pe respect și sprijin reciproc, Consiliul Județean Timiș a semnat o ințelegere de cooperare cu Regiunea Veneto, Italia. Documentul a fost parafat de catre președintele CJ, Calin Dobra, in prezența E.S. dl Niccolo…

- Primarii din zona Fagetului sunt in pragul unei revolte dupa ce firma care colecteaza deseurile menajere nu mai poate sa isi duca contractul pana la capat. Primarii sunt scandalizati si de faptul ca cei din Consiliul Judetean Timis trateaza problema cu superficialitate. Edilii cer presedintelui Calin…

- La sfarșitul anului 2021, elevii Școlii Gimnaziale din comuna Stremț vor beneficia de o cladire complet modernizata și de dotari noi pentru cursuri. Acest fapt va fi posibil ca urmare a implementarii proiectului finanțat in cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020, dupa…