Promisiunea lui VÂLCOV: Ratele vor scădea la jumătate "Cresterea ratelor din ultimii doi ani s-a produs artificial, fara sa aiba vreun motiv la baza. E vorba de comportamentul bancilor in relatia populația Romaniei de dupa Revoluție. Nu este vorba despre un comportament din ultimii doi ani, ci despre un comportament de 29 de ani", a declarat Valcov la TVR. "Pana la sfașitul acestui an, Guvernul și-a propus ca ratele la creditele romanilor sa coboare la jumatate, atat la bancile comerciale, cat și prin programele guvernamentale, pana la sfarsitul acestui an. Deci, daca vorbim de taxa pe lacomie, cand vom ajunge la acest nivel peste media Uniunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datornicii la banci ar putea plati rate mai mici, in curand. Cel putin asta le promite guvernul, care si-a propus ca, pana la sfarsitul anului, sa reduca ratele romanilor la jumatate din nivelul actual.

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, considera ca bancile nu intentioneaza sa renunte la operatiunile din Romania, chiar daca profitul lor nu va mai fi de trei ori mai mare decat media Uniunii Europene, ci doar cu 20-30 de procente mai mare dupa aplicarea prevederilor OUG…

- "Spunea cineva ca or sa plece bancile. Nu or sa plece bancile, ca de la triplu, vor avea doar 20-30% peste media Uniunii Europene. De la triplu fata de media Uniunii Europene. Noi credem ca este suficient. (...) Noi, vorbim de Guvernul Romaniei si de coalitia de guvernare PSD-ALDE", a declarat Valcov…

- Consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, spune ca Guvernul si-a propus ca, pana la finalul anului, ratele celor care au datorii la banci sa coboare la jumatate din nivelul lor actual, Valcov sustinand ca, intr-o astfel de situatie, bancile nu vor mai avea de platit…

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, considera ca bancile nu intentioneaza sa renunte la operatiunile din Romania, chiar daca profitul lor nu va mai fi de trei ori mai mare decat media Uniunii Europene, ci doar cu 20-30 de procente mai mare dupa aplicarea prevederilor OUG…

- Consilierul premierului Darius Valcov susține ca prin OUG 114, Guvernul are ca obiectiv ca pana la finalul anului ratele romanilor sa scada la jumatate fața de valoarea actuala.”Ceea ce face Guvernul și ceea ce a facut Guvernul este un act pe deplin justificat. Ce ne-am dorit cu OUG 114? M-ați…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a comentat miercuri seara, la Antena 3, reactia BVB dupa anuntarea masurilor fiscale, spunand ca a fost o reactie emotionala si ca, daca ordonanta nu va fi emisa, Guvernul poate fi acuzat de manipularea Bursei.

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…