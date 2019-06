Promisiunea lui Pleșoianu: După Congres, vom vedea dacă PSD... „S-a facut exact un an (n.r. de la mitingul PSD de pe 9 iunie 2018)... Intre timp, persoane importante care au urcat pe scena fie nu mai spun nimic din ce spuneau atunci, fie spun exact opusul, fie "nu mai știu și nu mai cunosc". Dupa Congres, vom vedea daca PSD va fi condus de astfel de persoane sau, din contra, de oameni care și-au menținut discursul, atitudinea și acțiunile”, și-a inceput astfel Liviu Pleșoianu mesajul publicat pe Facebook, duminica, 9 iunie. „Din respect pentru cei care ați crezut și ați votat in 2012 și in 2016, din respect pentru cei care ați participat, acum un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pe locul 2 este Klaus Iohannis, cu dezbaterea lui de a scapa de USR și de a o pastra pe Dancila. (...) Nu s-au imprietenit, mie nu mi s-a parut, ea va continua și el va boicota și ii va bloca", a declarat Ion Cristoiu. „Pe locul 1 este domnul Barna. Dupa aceste alegeri, USR a jucat genial,…

- Sute de persoane din strainatate adoptate din Romania in urma cu mai bine de 20 de ani au reusit, in ultimii patru ani, sa isi gaseasca parintii biologici prin intermediul unei pagini de Facebook. Totul a inceput cand o romanca originara din judetul Buzau si stabilita in Irlanda a inceput sa isi caute…

- „La Congres, se va decide: partid condus de meduze sau partid condus de oameni liberi, partid condus de nulitați de clei, capabile sa ia alta forma de la o zi la alta, ori partid condus de ființe bipede, cu mers perpendicular pe sol și principii solide!”, a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de…

- Un numar de 63 locuinte din localitatea galateana Corod au fost inundate, luni seara, iar 170 de persoane au fost evacuate, dupa ce paraul Corozel a iesit din matca, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Eugen Chirita, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu o ataca dur pe Viorica Dancila și le spune colegilor care se afla acum in fruntea partidului de guvernamant ca va lupta cu ei. Intr-un mesaj pe Facebook, parlamentarul iși intreaba colegii daca au curaj sa faca un congres acum."Nu "am fost plecat noua ani" din…

- Aflata in negocieri cu CSM Bucuresti de saptamani bune, Cristina Neagu a luat, marti, decizia privind viitorul sau la nivel de echipa de club si a semnat prelungirea cu echipa din Capitala. "Am ales cu sufletul si am semnat prelungirea, pentru ca, asa cum am declarat si acum doi ani cand m-am…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ironizeaza declarațiile facute ieri de Augustin Lazar in cadrul interviului de la Ministerul Justiției, care a spus in fața lui Tudorel Toader ca „procurorii au o inteligența superioara”. „Dupa aceasta explicație, toți neuronii, de pe toata planeta, au intrat in greva…

- Cel puțin 14 indivizi au fost arestați in urma unui atac armat, comis in noaptea de sambata spre duminica, in capitala daneza Copenhaga, relateaza site-ul de știri Euronews.com, potrivit Mediafax. Mai multe persoane au fost ranite, au informat autoritațile, adaugand ca atacul a avut loc la…