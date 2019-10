Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune de pe promenada pariziana a Senei (din Quai Branly) va purta, începând de marți, numele Reginei Maria, potrivit unui anunț, pe Facebook, al ambasadei României în Franța. ”Promenade Marie de Roumanie” va fi pe secțiunea de pe malul stâng,…

- Contracandidatul Laurei Codruta Kovesi la sefia EPPO (Parchetul European) a anuntat ca nu are de gand sa se retraga din cursa si a mentionat ca acest lucru ar duce la reluarea procedurii de selectie. Nominalizarea mea ca sef al Parchetului National Financiar din Franta inca trebuie sa fie confirmata…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, miercuri, ca ministrul Justitiei Ana Birchal trebuie sa ofere urgent explicatii publice cu privire la „foaia de parcurs” pentru intarirea statutul de drept din Romania, subiect dezbatut in plenul CSM de marti. Liderul ALDE a afirmat ca dezbaterile din plenul CSM de…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a emis o serie de recomandari pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, printre care se numara si montarea de radare fixe in zonele intens circulate. Totodata, institutia recomanda introducerea in programa scolara a educatiei rutiere. „Avocatul…

- Mircea Badea a spus ca iși dorește sa-l vada pe Victor Ponta la pușcarie, dupa ce liderul Pro Romania a afirmat ca „statul paralel era bun”. Victor Ponta a dat de ințeles, miercuri seara, la emisiunea „Starea Nației”, ca statul paralel era de folos și ca și-a dovedit eficiența. „Asta a fost virful aisbergului,…

- Inspectia Judiciara a efectuat un control la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, iar rezultatul este uluitor. Doar 1% din dosare a fost solutionat de procuri in 2019. Verificarile inspectorilor au durat o saptamana si au vizat perioada 2018- 2019. Inspectorii au verificat toate dosarele inregistrate…

- Un cetatean roman de doar 20 de ani a murit intr-un centru pentru detentie administrativa situat la periferia Parisului, anunta surse din cadrul Comisiei de ancheta citate de Agentia France-Presse și letelegramme.fr. Sursa menționata citeaza unul dintre membrii Comisiei de ancheta, care a spus ca barbatul…

- Un caz de o gravitate extrema in care sunt implicati doi politisti a avut loc la Galati. In timp ce o minora, victima a unui viol, statea pe trotuar plina de sange, politistii raman indiferenti in masina la cativa metri de fata. Trecatorii au intervenit revoltati si i-au filmat pe politisti ramanand…