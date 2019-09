Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Campeni investește in cultura! 6 milioane de lei pentru modernizarea și extinderea Așezamantului Cultural In localitatea cunoscuta nu doar pentru peisajele sale, ci și pentru marile personalitați care au marcat istoria romanilor, precum Horea, Cloșca și Crișan sau Avram Iancu, se investește…

Panemar a deschis al doilea magazin la Turda, dupa ce in primavara acestui an a deschis primul magazin al rețelei, in Micro 3, langa monumentul statuar Horea, Cloșca și Crișan.

- Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a participat la conferința de prezentare a rezultatelor proiectului ”Tineri romi pentru o comunitate cu inițiativa- ROMA CIVIC”, alaturi de Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul Bucovina, Laura Greta Marin, președinta Asociației pentru…

Dupa ce zilele trecute au fost plantați copaci ornamentali, a fost completata cu pamant fertil zona verde, a fost compactata fundația și au fost montate bordurile, astazi am reusit sa așternem asfalt...

La Școala Horea, Cloșca și Crișan sunt in desfașurare lucrarile de reabilitare propuse in cadrul proiectului "Turda Decide". S-a executat compactarea fundației, iar zilele urmatoare se va așterne...

- Imaginea aristocrata și interioarele clasice și rafinate ale Hotelului Traian din Iași sunt amintire. Amenajarile moderniste și chicioase la care a recurs noul administrator au avut darul de a ingropa eleganța saloanelor acestui hotel, dandu-i un aer de cafenea destinata cocalarilor și pițipoancelor.…

- In urma publicarii rezultatelor la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019, un numar de cinci absolvenți ai Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud au obținut nota ZECE, la cel puțin o proba. Lista acestora este urmatoarea: 1. OLAR V ROXANA GEORGIANA 2. SICOE DS ALEXANDRA PAULA 3. SICOE N…

- Sfarșitul de an școlar a adus Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” titlul de “Școala-ambasador a Parlamentului European” grație activitații deosebite pe care a ... The post FOTO: Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia este “Școala-ambasador a Parlamentului European” appeared…